© Cosmoprof
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È il fatturato 2025 della piattaforma che organizza Cosmoprof, Zoomark ed Esxence: nel primo semestre 2026 i ricavi sfiorano i 70 milioni, mentre il portfolio si allarga in Italia e all’estero
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Oltre 110 milioni di euro di fatturato nel 2025, quasi 70 milioni di ricavi nei primi sei mesi del 2026. Sono i numeri della piattaforma che fa capo a BolognaFiere Cosmoprof, la società del Gruppo BolognaFiere che organizza Cosmoprof Worldwide Bologna e un portfolio di manifestazioni B2B internazionali dedicate a cosmetica, profumeria artistica e settore pet.
Per Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, i conti del 2025 e del primo semestre “lasciano presagire una crescita importante per il 2026”.
Da marzo 2026 BolognaFiere Cosmoprof detiene il 70% di BeautyToBusiness, la fiera di Bergamo dedicata alla filiera produttiva cosmetica, dalle materie prime al packaging e dalla produzione conto terzi all’automazione. Il format, organizzato in piena cosmetic valley lombarda, affianca all’area espositiva conferenze e incontri B2B tra buyer e operatori. L’edizione 2026, il 21 e 22 ottobre, ha riunito 80 aziende espositrici e oltre 2.800 operatori, il 10% in più rispetto alla precedente.
La seconda operazione riguarda Napoli: nel 2027 la società completerà l’acquisizione della maggioranza dell’organizzatore di Aestetica Beauty & Wellness Exhibition, la fiera annuale dell’estetica professionale. Dal 7 al 9 novembre la 29ª edizione ha richiamato 42.000 operatori professionali, con 165 espositori e 500 marchi. Lo stesso organizzatore seguirà anche lo sviluppo di Aestetica Milano Beauty Matching, nuovo evento per l’estetica professionale nato a Milano.
Le due operazioni rientrano nella strategia della capogruppo che, spiega l’amministratore delegato di BolognaFiere Antonio Bruzzone, porta avanti da anni “un programma di acquisizioni e alleanze con altri player fieristici, in primis il gruppo Informa Markets”. Bruzzone guarda anche alle “ulteriori opportunità di crescita per linee esterne”, cioè a possibili nuove acquisizioni e alleanze.
Con il gruppo Informa, BolognaFiere Cosmoprof organizza manifestazioni Cosmoprof anche a Hong Kong, Las Vegas, Miami, Bangkok e Mumbai.
Tra aprile e fine ottobre, insieme a ICE, l’agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Cosmoprof ha portato i suoi eventi di networking in otto città: Shanghai, Istanbul, Las Vegas, Milano, Tokyo, Dubai, New Delhi e Casablanca. Gli incontri, pensati per creare occasioni commerciali per la cosmetica, soprattutto italiana, anche fuori dal calendario delle fiere, hanno coinvolto oltre 500 tra buyer, media internazionali e opinion leader.
Zoomark, la fiera B2B dell’industria pet attesa a maggio 2027 per la 22ª edizione, arriva in India con PetBridge powered by Zoomark, in programma a Mumbai il 25 e 26 novembre: l’evento, organizzato con Inspira Bridge Events, ospiterà un padiglione Made in Italy di ICE. Nel 2028 sarà la volta della Turchia, con un nuovo evento per il settore.
Esxence, la manifestazione della profumeria artistica organizzata da Equipe Exibit, società del gruppo, è in programma a Milano a febbraio 2027. Il 22 ottobre ha sostenuto a New York AURA, l’evento dell’ufficio ICE locale dedicato alle fragranze italiane, con circa 30 aziende; dall’11 al 13 novembre ne ha riunite altrettante, più della metà italiane, nell’area Explorers by Esxence allestita a Hong Kong durante Cosmoprof Asia.
Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, descrive “un percorso di trasformazione importante”, che passa dal rafforzamento della struttura interna e da investimenti in nuovi strumenti digitali e tecnologici. L’obiettivo è costruire “piattaforme specializzate” al servizio dei professionisti dei diversi settori, in Italia e all’estero.
Cosmoprof Worldwide Bologna compirà 60 anni con l’edizione in programma dal 18 al 21 marzo 2027.