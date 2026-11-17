Da marzo 2026 BolognaFiere Cosmoprof detiene il 70% di BeautyToBusiness, la fiera di Bergamo dedicata alla filiera produttiva cosmetica, dalle materie prime al packaging e dalla produzione conto terzi all’automazione. Il format, organizzato in piena cosmetic valley lombarda, affianca all’area espositiva conferenze e incontri B2B tra buyer e operatori. L’edizione 2026, il 21 e 22 ottobre, ha riunito 80 aziende espositrici e oltre 2.800 operatori, il 10% in più rispetto alla precedente.