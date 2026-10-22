La famiglia Vacchi compra lo storico Hotel de La Poste di Cortina d'Ampezzo

Fotogallery - Le immagini di "Vacanze di Natale"
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L'ultracentenaria struttura ospitò "Vacanze di Natale" e, ben prima, Liz Taylor ed Hemingway. Una profonda riqualificazione le donerà una seconda vita da cinque stelle lusso
E' stato uno dei luoghi cult del primo cinepanettone cinematografico, "Vacanze di Natale" di Carlo Vanzina. Correva l'anno 1983. Al suo interno ospitò, nel secondo dopoguerra, nobili, intellettuali, scrittori e leggende di Hollywood del calibro di Ernest Hemingway e Liz Taylor. Vanta oltre 220 anni di vita e ora passa di mano per una seconda vita che lo vedrà trasformarsi in un lussuoso 5 stelle. E' lo storico Hotel de la Poste di Cortina d'Ampezzo.
Cortina Holding Srl, veicolo partecipato dalla holding Alva Spa facente capo alla famiglia del presidente e ad di Ima Alberto Vacchi, ha acquistato dalle famiglie Manaigo ed Esposito l'Hotel de la Poste di Cortina d'Ampezzo.
Composto da 73 stanze, l'hotel verrà riqualificato per diventare un 5 stelle lusso. Il progetto prevede di realizzare una struttura di 55 tra camere e suite di ampia metratura e un'offerta di servizi coerente con il posizionamento luxury. Previsti, inoltre, il restauro dello storico Bar del Posta, due ristoranti, una Spa e spazi per eventi privati. "Un prodotto alberghiero di alta gamma in grado di coniugare la tradizione architettonica dell’immobile con un concept contemporaneo e internazionale", è l'obiettivo della nuova proprietà.
Il cda della società che gestirà l'albergo sarà presieduto da Gregorio Minelli Vacchi, figlio di Alberto Vacchi. L'hotel resterà aperto fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione e verrà garantita la continuità dell'attività sia nella gestione che nello staff. "La mia famiglia resta profondamente impegnata nel mondo industriale, ma pensiamo che riqualificare l'Hotel de la Poste sia un'impresa piena di sfide e di opportunità, non solo economiche. Mio figlio Gregorio sarà impegnato in questa iniziativa che richiede molte energie e idee innovative che possono venire solo dai giovani", ha commentato Alberto Vacchi, che guida la storica azienda di Ozzano dell'Emilia (Bologna) del packaging.
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Dalla camera di Hemingway al set del primo "Vacanze di Natale", cosa resterà? L'hotel, fondato nel 1804 e situato in piazza Roma, è una delle strutture alberghiere storiche della Regina delle Dolomiti. Durante la Seconda guerra mondiale ospitò il comando dell’esercito tedesco. Nel dopoguerra, con le Olimpiadi del 1956, accolse Ernest Hemingway che tra quelle mura scrisse la prima bozza di "Al di là del fiume e tra gli alberi". E, sempre al suo interno, nel 2023 i festeggiamenti per i 40 anni del film "Vacanze di Natale", con il cast al completo.