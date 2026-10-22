La famiglia Vacchi compra lo storico Hotel de La Poste di Cortina d'Ampezzo

Il cda della società che gestirà l'albergo sarà presieduto da Gregorio Minelli Vacchi, figlio di Alberto Vacchi. L'hotel resterà aperto fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione e verrà garantita la continuità dell'attività sia nella gestione che nello staff. "La mia famiglia resta profondamente impegnata nel mondo industriale, ma pensiamo che riqualificare l'Hotel de la Poste sia un'impresa piena di sfide e di opportunità, non solo economiche. Mio figlio Gregorio sarà impegnato in questa iniziativa che richiede molte energie e idee innovative che possono venire solo dai giovani", ha commentato Alberto Vacchi, che guida la storica azienda di Ozzano dell'Emilia (Bologna) del packaging.