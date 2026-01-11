Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: irregolarità negli impianti antincendio

È sotto sequestro la Torre Rossa di Sestriere per presunte irregolarità legate alla sicurezza antincendio. Lo ha deciso la procura di Torino in merito, che ha chiuso le porte dell'hotel tre stelle, gestito dalla catena Aurum Hotels, da decenni simbolo storico della celebre località sciistica piemontese. All'ingresso della struttura è stato affisso un avviso per gli ospiti, spiegando loro la situazione e indicandogli di trasferirsi nella vicina Torre Bianca Duchi d'Aosta: "Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check-in si prega di recarsi in Torre Bianca (Duchi d'Aosta)", così si legge in un foglio posto sotto quello della Questura in cui si legge: "Locale sottoposto a sequestro". Durante i controlli erano presenti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, secondo cui gli impianti antincendio non sarebbero a norma.