Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: irregolarità negli impianti antincendio

I clienti della struttura, all'interno di cui sorge un noto hotel tre stelle, sono stati trasferiti nella vicina Torre Bianca
È sotto sequestro la Torre Rossa di Sestriere per presunte irregolarità legate alla sicurezza antincendio. Lo ha deciso la procura di Torino in merito, che ha chiuso le porte dell'hotel tre stelle, gestito dalla catena Aurum Hotels, da decenni simbolo storico della celebre località sciistica piemontese. All'ingresso della struttura è stato affisso un avviso per gli ospiti, spiegando loro la situazione e indicandogli di trasferirsi nella vicina Torre Bianca Duchi d'Aosta: "Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check-in si prega di recarsi in Torre Bianca (Duchi d'Aosta)", così si legge in un foglio posto sotto quello della Questura in cui si legge: "Locale sottoposto a sequestro". Durante i controlli erano presenti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, secondo cui gli impianti antincendio non sarebbero a norma.
L'edificio sorge in piazza Agnelli a pochi passi dalle frequentatissime piste da sci di Sestriere, a pochi chilometri dal confine con la Francia. Venne costruito nei primi anni Trenta su commissione del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli, e progettato dall'ingegner Vittorio Bonadè Bottino. Nell'Italia del Secondo dopoguerra divenne, insieme alla "gemella" Torre Bianca, un simbolo del boom economico del Paese, contribuendo alla diffusione dello sci alpino come sport e come hobby di massa. All'interno sono presenti ottanta camere e agli ospiti, grazie al posizionamento di particolare favore, viene offerto un accesso diretto alle piste da sci. "