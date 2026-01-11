Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone

Paura nella notte a Ferrara. Circa 200 le persone sono state evacuate all'alba dai Vigili del Fuoco dalla "Torre B" del grattacielo di via Felisatti. La causa è un incendio scaturito dal vano contatori dell'edificio. Gli intossicati dal fumo, evacuati anche tramite le autoscale dei pompieri, sono 17 e sono stati trasportati all'ospedale di Cona. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute 9 squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrara, supportate da due squadre provenienti da Rovigo e una da Ravenna.