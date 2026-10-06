George Clooney aprirà un ristorante italiano... in Francia

Non solo George Clooney ha avuto l'idea di avviare un'attività di ristorazione, ma anche altri divi di Hollywood. In primis Robert De Niro che ha fondato Nobu, una catena globale di ristoranti di lusso e hotel che fonde cucina giapponese e peruviana. Ryan Gosling, sex symbol del mondo cinematografico, ha aperto Tagine, un intimo ristorante di cucina marocchina. La popstar Lady Gaga ha avviato insieme alla famiglia Trattoria Joanne, che propone una cucina italo-americana. Il leggendario regista Francis Ford Coppola ha aperto un bistrot dallo stile europeo chiamato Café Zoetrope.