Il Lago di Como continua a conquistare le celebrità di tutto il mondo. Dopo essere diventato da anni il rifugio prediletto di George e Amal Clooney, ora seduce anche Diletta Leotta. La conduttrice ha scelto infatti questo angolo della Lombardia per una pausa estiva. Attraverso i social, ha aperto una finestra sul luogo che la sta ospitando: Villa Musa, una residenza esclusiva immersa nel verde di Tremezzina, affacciata direttamente sull'acqua del lago. Tra foto in costume, momenti di relax e scorci mozzafiato, i follower hanno potuto intravedere una dimora che sembra uscita da un film.
Una residenza dove ogni dettaglio parla di esclusività
Negli scatti condivisi su Instagram, Diletta Leotta si mostra mentre pratica yoga davanti alla piscina a sfioro, si concede qualche istante nell'idromassaggio e trascorre il tempo con i figli, sempre con il lago a fare da sfondo. Ma a catturare l'attenzione sono anche gli interni della villa: ambienti luminosi, grandi vetrate, eleganti saloni e una raffinata sala biliardo raccontano una casa progettata per offrire privacy e comfort senza rinunciare allo stile.
Villa Musa si sviluppa su circa 730 metri quadrati distribuiti su due piani e può ospitare fino a dodici persone. Le sei camere da letto, tutte con bagno privato, si affiancano a una spaziosa zona living, una cucina moderna completamente attrezzata e numerosi ambienti dedicati al tempo libero. Tra questi spiccano una sala cinema privata, un'area fitness, un bar interno, un ascensore e un ampio garage, pensati per rendere il soggiorno il più comodo possibile.
Quanto costa soggiornare a Villa Musa
Anche gli spazi esterni seguono la stessa filosofia. Oltre alla piscina panoramica e alla vasca idromassaggio, la proprietà dispone di un grande giardino riservato e di un'area barbecue, ideale per trascorrere le serate estive all'aria aperta. A completare l'esperienza ci sono servizi normalmente riservati agli hotel di alta gamma: colazione preparata da uno chef, concierge dedicato, pulizie quotidiane, cambio degli asciugamani e manutenzione costante degli spazi comuni.
Chi desidera vivere una vacanza nello stesso scenario scelto da Diletta Leotta può prenotare Villa Musa anche per soggiorni privati. Il prezzo, però, resta avvolto nella riservatezza: la struttura non pubblica tariffe ufficiali e ogni richiesta viene valutata singolarmente, con un preventivo costruito in base al periodo e alle esigenze degli ospiti. Un dettaglio che lascia intuire come si tratti di un'esperienza destinata a una clientela davvero esclusiva.