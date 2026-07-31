Il Lago di Como continua a conquistare le celebrità di tutto il mondo. Dopo essere diventato da anni il rifugio prediletto di George e Amal Clooney, ora seduce anche Diletta Leotta. La conduttrice ha scelto infatti questo angolo della Lombardia per una pausa estiva. Attraverso i social, ha aperto una finestra sul luogo che la sta ospitando: Villa Musa, una residenza esclusiva immersa nel verde di Tremezzina, affacciata direttamente sull'acqua del lago. Tra foto in costume, momenti di relax e scorci mozzafiato, i follower hanno potuto intravedere una dimora che sembra uscita da un film.