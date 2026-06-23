Dal loro incontro, avvenuto nel 2022, la vita di Diletta Leotta e Loris Karius è cambiata rapidamente. Nell'agosto del 2023 è nata la primogenita Aria Rose, mentre il 22 giugno 2024 la coppia si è giurata amore eterno. Poche settimane fa, l'8 maggio, è arrivato anche il secondogenito, Leonardo, realizzando quel desiderio di allargare la famiglia che la conduttrice aveva raccontato pubblicamente già dopo la nascita della prima figlia. L'annuncio della seconda gravidanza era arrivato a Natale 2025 con un messaggio pieno di emozione: “Aria sta diventando sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”. Oggi quella promessa ha preso forma, regalando alla coppia un nuovo capitolo da vivere insieme.