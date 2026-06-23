Diletta Leotta celebra Loris Karius: la dolce dedica per il secondo anniversario di matrimonio
La conduttrice ha festeggiato due anni di nozze con il portiere tedesco, nel giorno del suo compleanno, condividendo una romantica dedica sui social
Diletta Leotta e Loris Karius © Instagram
Diletta Leotta ha celebrato un giorno che racchiudeva due ricorrenze speciali. Il 22 giugno non era soltanto il secondo anniversario di matrimonio con Loris Karius, ma anche il 33esimo compleanno del portiere tedesco. Un doppio motivo per celebrare l'amore che li unisce, raccontato con la semplicità di uno scatto condiviso su Instagram e poche parole capaci di arrivare dritte al cuore: "In ogni sfida, in ogni sogno, in ogni bacio. Buon compleanno e buon anniversario".
Diletta Leotta e Loris Karius
Due anni di nozze e una famiglia che continua a crescere
Dal loro incontro, avvenuto nel 2022, la vita di Diletta Leotta e Loris Karius è cambiata rapidamente. Nell'agosto del 2023 è nata la primogenita Aria Rose, mentre il 22 giugno 2024 la coppia si è giurata amore eterno. Poche settimane fa, l'8 maggio, è arrivato anche il secondogenito, Leonardo, realizzando quel desiderio di allargare la famiglia che la conduttrice aveva raccontato pubblicamente già dopo la nascita della prima figlia. L'annuncio della seconda gravidanza era arrivato a Natale 2025 con un messaggio pieno di emozione: “Aria sta diventando sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”. Oggi quella promessa ha preso forma, regalando alla coppia un nuovo capitolo da vivere insieme.
L'amore raccontato nella quotidianità
Oltre ai grandi momenti, sono i piccoli dettagli a raccontare il legame tra Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice ha più volte parlato della loro vita familiare, spiegando come in casa si parlino tre lingue: italiano, inglese e tedesco. La piccola Aria, ha raccontato con ironia al podcast Supernova, sembra aver già ereditato l'accento del papà, regalando siparietti divertenti che riempiono le giornate di sorrisi.
Tra gli impegni professionali e una famiglia sempre più numerosa, la dedica pubblicata per questo doppio anniversario conferma che, al di là della notorietà, la loro forza continua a essere la quotidianità condivisa. Un messaggio capace di raccontare un amore che, anno dopo anno, continua a crescere.