Un carosello di foto e video che riassumono l'ultimo periodo della gravidanza di Diletta, porta la didascalia "Growing life", seguita da un cuore azzurro. Il messaggio è implicito ma chiarissimo: tra le immagini, un video che ritrae la conduttrice nello studio della sua ginecologa: "Lo diciamo a tutti? È un maschio!" annuncia la dottoressa. Diletta è visibilmente commossa, occhi spalancati e sorriso incontenibile. Un momento di immensa felicità per la conduttrice e il marito Loris Karius. Ora non resta che attendere per scoprire il nome del bimbo.