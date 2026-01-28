Il gender reveal arriva sui social: Diletta Leotta si commuove per l'arrivo di un fiocco...
La conduttrice e influencer ha dato la notizia sui social con un carosello fotografico
Dopo l'annuncio della seconda gravidanza durante le Feste, Diletta Leotta annuncia a sorpresa il sesso del bebè in arrivo. "Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello, Aria diventerà una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio", così aveva scritto la conduttrice, facendo commuovere i fan. Poi la notizia più attesa, quella del gender reveal.
Fiocco azzurro in casa Leotta
Un carosello di foto e video che riassumono l'ultimo periodo della gravidanza di Diletta, porta la didascalia "Growing life", seguita da un cuore azzurro. Il messaggio è implicito ma chiarissimo: tra le immagini, un video che ritrae la conduttrice nello studio della sua ginecologa: "Lo diciamo a tutti? È un maschio!" annuncia la dottoressa. Diletta è visibilmente commossa, occhi spalancati e sorriso incontenibile. Un momento di immensa felicità per la conduttrice e il marito Loris Karius. Ora non resta che attendere per scoprire il nome del bimbo.