Diletta Leotta saluta l’estate: “Ci hai regalato i ricordi più belli”
La presentatrice e showgirl si tiene in forma mentre è in dolce attesa in compagnia della spadista azzurra
Dolce attesa, dolce far niente? Macché! Non è sicuramente così per Diletta Leotta: la presentatrice, incinta di 28 settimane, si tiene in forma con un super allenamento mentre mette in mostra il pancione su Instagram. Con lei la grande amica, la spadista Rossella Fiamingo, tre medaglie in carriera alle Olimpiadi e compagna del grande nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri.
La giornalista sportiva sta vivendo benissimo la sua seconda gravidanza, mentre continua a lavorare e ad allenarsi per mantenersi tonica. Già mamma di Aria, nata due anni fa dal matrimonio con il portiere dello Schalke 04, Loris Karius, conferma di tenere molto alla propria forma fisica.
Dopo il benestare della ginecologa, eccola mentre si allena in compagnia della grande amica Rossella Fiamingo. Nelle stories di Instagram, la siciliana ha voluto sottolineare come, nonostante il passare del tempo, il rapporto con la spadista abbia mantenuto intatti la stima e l’affetto reciproci, condividendo in sequenza due foto accompagnate dalla scritta: "Same friendship, differente Chapter".
Diletta Leotta sta vivendo un periodo molto felice della sua vita privata e anche il lavoro, tra tv e radio, procede a gonfie vele. Di recente, ospite del podcast di Victoria Cabello, ha rivelato cosa la fa arrabbiare di più: "Essere sottovalutata. Secondo me, quando c’è una ragazza carina e vestita bene, tende a essere subito etichettata, inserita in una categoria. L’idea che una donna di bella presenza possa anche essere competente è qualcosa che a molti proprio non va giù".
Il legame tra Diletta Leotta e Rossella Fiamingo va oltre i confini del gossip: le due catanesi, amiche da anni e unite anche dalla passione per lo sport, condividono scatti e momenti di forte amicizia sui social, confermando un rapporto profondo che supera la semplice notorietà mediatica.
Un momento di sport in compagnia di una grande amica per Diletta Leotta, scatti che mostrano l’importanza dell’allenamento e della cura di sé anche durante la gravidanza.
