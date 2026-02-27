Diletta Leotta sta vivendo un periodo molto felice della sua vita privata e anche il lavoro, tra tv e radio, procede a gonfie vele. Di recente, ospite del podcast di Victoria Cabello, ha rivelato cosa la fa arrabbiare di più: "Essere sottovalutata. Secondo me, quando c’è una ragazza carina e vestita bene, tende a essere subito etichettata, inserita in una categoria. L’idea che una donna di bella presenza possa anche essere competente è qualcosa che a molti proprio non va giù".