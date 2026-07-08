Diletta Leotta e i due mesi di Leonardo: la tenera dedica social

Per la conduttrice e Loris Karius, portiere tedesco, si tratta del secondo figlio dopo Aria, nata il 16 agosto 2023 e prossima a compiere tre anni. La coppia, insieme dal 2022, si è sposata nel giugno 2024 sull'isola di Vulcano e aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso dicembre, con un messaggio in cui parlava di "cuori pronti ad amare il doppio". L'arrivo di Leonardo, a inizio maggio, ha completato il quadro.