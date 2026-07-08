Diletta Leotta e i due mesi di Leonardo: la tenera dedica social

Diletta Leotta ha voluto celebrare un piccolo grande traguardo: i primi due mesi del secondo figlio, Leonardo, nato lo scorso 8 maggio dall'amore con il marito Loris Karius. La conduttrice ha affidato ai social due scatti teneri, che raccontano la nuova quotidianità di una famiglia allargata. "2 months of you", ha scritto a corredo di una foto in cui stringe il neonato tra le braccia.
Le due foto per i due mesi di Leonardo
Nel primo scatto la protagonista è la primogenita Aria: con due fiocchi rosa tra i capelli, la bambina sfiora la manina del fratellino appena nato, in un gesto di pura tenerezza. "We love you so much", il commento che accompagna l'immagine. Nel secondo, Diletta appare raggiante mentre culla Leonardo, in una posa semplice e intima che ha subito conquistato i follower.
Da Aria a Leonardo: la famiglia di Diletta Leotta
Per la conduttrice e Loris Karius, portiere tedesco, si tratta del secondo figlio dopo Aria, nata il 16 agosto 2023 e prossima a compiere tre anni. La coppia, insieme dal 2022, si è sposata nel giugno 2024 sull'isola di Vulcano e aveva annunciato la seconda gravidanza lo scorso dicembre, con un messaggio in cui parlava di "cuori pronti ad amare il doppio". L'arrivo di Leonardo, a inizio maggio, ha completato il quadro.
L'estate tra lago e mare
Dopo le prime settimane lontano dai riflettori, trascorse in una villa sul lago di Garda, Diletta si è concessa una vacanza a Ibiza con Karius e alcuni amici, a bordo di uno yacht. Proprio durante la fuga alle Baleari la coppia ha festeggiato il secondo anniversario di nozze. A conquistare i follower sono stati soprattutto gli scatti in costume: a meno di due mesi dal parto, la conduttrice si è mostrata in splendida forma, raccogliendo una pioggia di complimenti dai suoi quasi nove milioni di follower. Un ritorno alla leggerezza dopo mesi intensi, tra la gravidanza e il rapido rientro al lavoro per il grande appuntamento calcistico dell'estate.