Anche George Clooney è tra le migliaia di persone costrette a lasciare la propria abitazione a causa dei violenti incendi che stanno colpendo il sud della Francia. L'attore americano, insieme alla moglie Amal Clooney e ai figli Alexander ed Ella, ha evacuato la residenza di Brignoles, nel dipartimento del Var, una delle aree più colpite dall'emergenza. La famiglia ha lasciato la proprietà senza alcuna certezza sul destino della villa, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a contenere il fronte delle fiamme che minacciava la zona. L'attore ha inviato una toccante lettera al sindaco, assicurando che continueranno a sostenere la comunità locale. "Qualunque cosa accada, resteremo parte di questa comunità e contribuiremo alla sua ricostruzione. Amiamo Brignoles e gli amici che vivono qui".