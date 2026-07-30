Incendi in Francia, George Clooney abbandona con la sua famiglia la villa di Brignoles
L'attore, costretto a lasciare la tenuta, ha promesso al sindaco il suo sostegno: "Qualunque cosa accada alla nostra città, contribuiremo a ricostruirla"
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Anche George Clooney è tra le migliaia di persone costrette a lasciare la propria abitazione a causa dei violenti incendi che stanno colpendo il sud della Francia. L'attore americano, insieme alla moglie Amal Clooney e ai figli Alexander ed Ella, ha evacuato la residenza di Brignoles, nel dipartimento del Var, una delle aree più colpite dall'emergenza. La famiglia ha lasciato la proprietà senza alcuna certezza sul destino della villa, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a contenere il fronte delle fiamme che minacciava la zona. L'attore ha inviato una toccante lettera al sindaco, assicurando che continueranno a sostenere la comunità locale. "Qualunque cosa accada, resteremo parte di questa comunità e contribuiremo alla sua ricostruzione. Amiamo Brignoles e gli amici che vivono qui".
La lettera di George e Amal Clooney al sindaco
A rendere pubblica la situazione è stata una lettera che George e Amal Clooney hanno inviato al sindaco di Brignoles, Didier Brémond. Nel messaggio, scritto mentre la famiglia stava abbandonando la città, la coppia ha espresso tutta la propria preoccupazione. "Al momento non abbiamo idea se la nostra bellissima casa riuscirà a superare questo terribile momento - hanno scritto, aggiungendo però un pensiero rivolto prima di tutto ai residenti - Speriamo che tutti voi e gli abitanti della nostra città siate al sicuro".
L'incendio nel Var e la situazione sotto controllo
Il rogo che ha interessato Brignoles ha bruciato circa 130 ettari di vegetazione e ha reso necessaria l'evacuazione di oltre 600 persone, tra cui la famiglia Clooney. Nelle ore successive, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, la situazione è tornata sotto controllo, scongiurando il peggio per il centro abitato. L'emergenza, però, resta molto più ampia. Gli incendi continuano infatti a interessare vaste aree della Francia meridionale, inserendosi in un'ondata di roghi che sta colpendo anche altri Paesi dell'Europa mediterranea.
Oltre 220 mila evacuati in Francia
Secondo i dati diffusi dalle autorità francesi, gli sfollati hanno superato quota 220mila. Solo nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, mentre nel dipartimento della Gironda è stata organizzata una delle più imponenti operazioni di evacuazione degli ultimi anni. Il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez ha definito l'emergenza una delle più gravi mai affrontate dal Paese in tempo di pace, sottolineando come alcuni incendi abbiano già devastato superfici enormi.
La Francia scelta da George Clooney per crescere i figli
George e Amal Clooney hanno acquistato il Domaine du Canadel nel 2021, trasformandolo nella residenza principale della famiglia. La tenuta, immersa nella campagna del Var, comprende un casale del XVIII secolo, uliveti, vigneti, piscina e campo da tennis. Pur possedendo altre proprietà tra il Lago di Como, il Regno Unito e gli Stati Uniti, la coppia ha scelto la Francia per garantire ai figli una vita più riservata, lontana dai riflettori di Hollywood. In diverse interviste l'attore ha raccontato di voler offrire ad Alexander ed Ella un'infanzia il più possibile normale, anche grazie alle leggi francesi che tutelano maggiormente la privacy dei minori.