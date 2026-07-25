Incendi in Francia e Spagna, morto un uomo vicino Valencia | Evacuate 260mila persone

C'è una prima vittima a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Un uomo è morto per le fiamme divampate in un burrone nel comune di Manises, vicino Valencia. Stando a quanto riportano le autorità locali, altre cinque persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo e ustioni.
Oltre 260mila evacuati
L'incendio, ora sotto controllo secondo i vigili del fuoco, è scoppiato intorno alle 12 e 45 in una zona vegetata del burrone Salt de l'Aigua a Manises. Ma cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate: al momento sono oltre 260mila quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione, durante la notte, di oltre 60mila persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
Incendi in Francia: il rogo si sposta verso Bordeaux
L'incendio che imperversa da mercoledì 22 luglio nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia, si sta infatti dirigendo verso l'area metropolitana di Bordeaux: questo ha reso necessaria l'evacuazione "preventiva" di altre quattro città, come annunciato dal prefetto del dipartimento. Circa 1.500 soldati sono stati mobilitati dalle autorità francesi dopo l'invito alle forze armate da parte del presidente Emmanuel Macron di "fornire il massimo supporto alla protezione civile" nel combattere gli incendi.
Le città evacuate
Questa nuova misura riguarda i residenti di Saint-Médard-en-Jalles (33.000 abitanti), Saint-Jean d'Illac (9.600), Martignas-sur-Jalles (8.000) e Saint-Aubin de Médoc (7.800). L'incendio, iniziato a nord del bacino di Arcachon, ha distrutto fino ad ora 19.000 ettari e 100 edifici in tre giorni, secondo la prefettura.
Bison Futé (il servizio francese di informazioni sul traffico) ha esortato gli automobilisti nella notte a "evitare di viaggiare verso o attraverso il dipartimento della Gironda" a causa degli incendi boschivi in corso, poiché la giornata è stata classificata come allerta rossa a livello nazionale per le partenze.
"A causa degli incendi boschivi in corso nella Gironda (a nord del bacino di Arcachon, Biscarrosse), si sconsiglia vivamente di viaggiare verso o attraverso il dipartimento della Gironda. Rimandate il viaggio se possibile. Lasciate libere le strade per i servizi di emergenza", ha dichiarato Bison Futé.
Roghi in Spagna: dichiarato lo stato di emergenza
Intanto gli incendi in Spagna hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Il ministero dell'Interno spagnolo ha portato a 63mila il numero complessivo delle persone evacuate o costrette a rimanere confinate tra Madrid e Ávila, dopo l'aggiunta di 5mila persone evacuate da un campeggio di El Escorial, a seguito degli incendi che stanno devastando il Paese. Lo riferisce El Pais.
Gli incendi hanno bruciato circa 25mila ettari
I danni sarebbero ingentissimi: secondo il ministero spagnolo le fiamme sviluppatesi a ovest di Madrid hanno bruciato fino a 25.000 ettari di cui 10.000 ettari nella regione di Madrid e "tra i 13.000 e i 15.000" nella vicina provincia di Avila, ha affermato il ministero in un messaggio inviato ai giornalisti. La superficie totale è più del doppio di quella della città di Parigi.
Decollati due Canadair dall'Italia
A seguito della richiesta di supporto antincendio fatta dalle autorità spagnole all'Emergency response coordination centre di Bruxelles, il governo italiano, tramite il dipartimento della Protezione Civile, sta coordinando l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi.
La carovana partirà da Thoiry alle 13.20 e, al termine della sfilata, raggiungerà direttamente il circuito finale di Parigi. I corridori percorreranno due giri supplementari del circuito parigino prima di affrontare il circuito di Montmartre, con arrivo previsto alle 19.45. La Prefettura di Polizia e la direzione del Tour hanno espresso piena solidarietà alle popolazioni colpite dagli incendi, ringraziando soccorritori, forze dell'ordine, corridori, squadre, enti locali, partner e pubblico per la comprensione dimostrata di fronte a queste misure straordinarie.