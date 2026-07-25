Incendi in Francia e Spagna, morto un uomo vicino Valencia | Evacuate 260mila persone

A seguito della richiesta di supporto antincendio fatta dalle autorità spagnole all'Emergency response coordination centre di Bruxelles, il governo italiano, tramite il dipartimento della Protezione Civile, sta coordinando l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi.



Ridotta l'ultima tappa del Tour de France L'ultima tappa del Tour de France 2026, in programma domenica 26 luglio tra Thoiry e Parigi, è stata modificata a causa dell'emergenza incendi che sta colpendo la Francia, in particolare la regione della Gironda. Lo hanno annunciato con un comunicato congiunto la Prefettura di Polizia di Parigi e gli organizzatori della Grande Boucle. La decisione è stata presa dopo che il Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento di una parte delle forze di sicurezza inizialmente destinate al dispositivo dell'ultima tappa, per rafforzare gli interventi nelle aree interessate dai roghi.



La carovana partirà da Thoiry alle 13.20 e, al termine della sfilata, raggiungerà direttamente il circuito finale di Parigi. I corridori percorreranno due giri supplementari del circuito parigino prima di affrontare il circuito di Montmartre, con arrivo previsto alle 19.45. La Prefettura di Polizia e la direzione del Tour hanno espresso piena solidarietà alle popolazioni colpite dagli incendi, ringraziando soccorritori, forze dell'ordine, corridori, squadre, enti locali, partner e pubblico per la comprensione dimostrata di fronte a queste misure straordinarie.