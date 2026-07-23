Incendi in Sicilia
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L'uomo, caporeparto, se ne è andato a soli 59 anni. Cordoglio da parte dell'intero corpo dei vigili del fuoco e da alcuni esponenti del governo
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È morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava tentando di spegnere un incendio scoppiato a Caltanissetta, in Sicilia. Così Alessandro Marchì, il vigile del fuoco-eroe, se ne è andato a soli 59 anni. Il caporeparto si trovava nei pressi di San Cataldo, in contrada Mimiani, nel Nisseno, quando si è sentito male mentre stava provando a domare le fiamme che, da giorni, stanno devastando ettari ed ettari di vegetazione. Cordoglio per la morte dell'uomo, che lascia la famiglia, è stato espresso da esponenti del governo e dall'intero corpo dei vigili del fuoco.
L'incendio, propagatosi nella zona di contrada Mimiani, ha raggiunto rapidamente alcune abitazioni. Si è reso così necessario l’allontanamento di diverse famiglie dalle loro case e l'intervento dei vigili del fuoco. Le squadre erano al lavoro per contenere il rogo quando Marchì è stato colto da un malore ed è morto. Anche un collega che si trovava nello stesso intervento del 59enne ha accusato un malessere. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato a Sant'Elia di Caltanissetta.
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