APOCALISSE DI FUOCO

Spagna, l'incendio di Ávila è il più esteso della storia del Paese: 50mila ettari bruciati | Le fiamme minacciano Bordeaux, treni interrotti

Nuove evacuazioni vicino alla città capoluogo della Gironda. Morto un uomo a Valencia, altri 5 ricoverati

26 Lug 2026 - 22:32
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Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. L'incendio divampato a Burgohondo, nella provincia di Ávila, ha bruciato circa 50mila ettari ed è diventato il più esteso mai registrato nel Paese iberico. Ad annunciarlo è la ministra per la Transizione ecologica spagnola, Sara Aagesen. Secondo l'Unità militare per le emergenze (Ume), i fronti degli incendi tra Ávila e la Comunità di Madrid sono stati contenuti, ma restano diverse zone attive: le operazioni si concentrano in particolare nell'area del bacino di San Juan.

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Spagna nella morsa del fuoco

 I roghi che interessano Ávila, Madrid e Toledo hanno percorso complessivamente circa 77mila ettari, con un perimetro vicino ai 280 chilometri. Restano inoltre sotto osservazione gli incendi nella Comunità Valenciana e in altre regioni. Dall'inizio dell'anno le fiamme hanno devastato circa 153mila ettari in Spagna, sei volte la superficie registrata nello stesso periodo del 2025.

In Francia le fiamme minacciano Bordeaux

 Allerta massima anche in Francia. Nel sud-ovest del Paese, l'incendio che ha devastato la Gironda sta minacciando la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux: le fiamme finora hanno distrutto circa 42mila ettari di terreno. Oltre 325mila persone sono state evacuate da mercoledì 22 luglio. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Sncf, Società nazionale delle ferrovie francesi, ha annunciato l'interruzione del traffico ferroviario a sud di Bordeaux. Come richiesto dalla Prefettura, il servizio è stato interrotto in direzione di Arcachon e fino a Morcenx in direzione di Dax e Mont-de-Marsan. Evacuate, inoltre, nuove città situate a sud-est e nei pressi di Bordeaux.

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Una vittima a Valencia

 Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città spagnola di Valencia. Lo ha dichiarato il ministero dell'interno. La vittima è stata ritrovata in un'auto in un burrone nella cittadina di Manises, a centinaia di chilometri di distanza dagli altri gravi incendi che si stanno propagando nei pressi di Madrid. La situazione a Valencia continua a destare preoccupazione: qui sono state evacuate almeno 15mila persone e le autorità affermano di avere difficoltà a contenere i roghi. 

"L'incendio è oltre la nostra capacità di spegnimento. Ha un perimetro di circa 21 chilometri. È ancora difficile determinare il numero di ettari bruciati", ha detto Juanfran Perez Llorca, presidente della regione di Valencia. Secondo il Centro di informazione e coordinamento per le emergenze (Cicu), cinque persone sono state ricoverate in ospedale per inalazione di fumo e ustioni causate dall'incendio.

Gli incendi in Spagna

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