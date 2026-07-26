Allerta massima anche in Francia. Nel sud-ovest del Paese, l'incendio che ha devastato la Gironda sta minacciando la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux: le fiamme finora hanno distrutto circa 42mila ettari di terreno. Oltre 325mila persone sono state evacuate da mercoledì 22 luglio. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Sncf, Società nazionale delle ferrovie francesi, ha annunciato l'interruzione del traffico ferroviario a sud di Bordeaux. Come richiesto dalla Prefettura, il servizio è stato interrotto in direzione di Arcachon e fino a Morcenx in direzione di Dax e Mont-de-Marsan. Evacuate, inoltre, nuove città situate a sud-est e nei pressi di Bordeaux.