Gli incendi in Spagna
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Nuove evacuazioni vicino alla città capoluogo della Gironda. Morto un uomo a Valencia, altri 5 ricoverati
Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. L'incendio divampato a Burgohondo, nella provincia di Ávila, ha bruciato circa 50mila ettari ed è diventato il più esteso mai registrato nel Paese iberico. Ad annunciarlo è la ministra per la Transizione ecologica spagnola, Sara Aagesen. Secondo l'Unità militare per le emergenze (Ume), i fronti degli incendi tra Ávila e la Comunità di Madrid sono stati contenuti, ma restano diverse zone attive: le operazioni si concentrano in particolare nell'area del bacino di San Juan.
I roghi che interessano Ávila, Madrid e Toledo hanno percorso complessivamente circa 77mila ettari, con un perimetro vicino ai 280 chilometri. Restano inoltre sotto osservazione gli incendi nella Comunità Valenciana e in altre regioni. Dall'inizio dell'anno le fiamme hanno devastato circa 153mila ettari in Spagna, sei volte la superficie registrata nello stesso periodo del 2025.
Allerta massima anche in Francia. Nel sud-ovest del Paese, l'incendio che ha devastato la Gironda sta minacciando la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux: le fiamme finora hanno distrutto circa 42mila ettari di terreno. Oltre 325mila persone sono state evacuate da mercoledì 22 luglio. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 chilometri. Sncf, Società nazionale delle ferrovie francesi, ha annunciato l'interruzione del traffico ferroviario a sud di Bordeaux. Come richiesto dalla Prefettura, il servizio è stato interrotto in direzione di Arcachon e fino a Morcenx in direzione di Dax e Mont-de-Marsan. Evacuate, inoltre, nuove città situate a sud-est e nei pressi di Bordeaux.
Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città spagnola di Valencia. Lo ha dichiarato il ministero dell'interno. La vittima è stata ritrovata in un'auto in un burrone nella cittadina di Manises, a centinaia di chilometri di distanza dagli altri gravi incendi che si stanno propagando nei pressi di Madrid. La situazione a Valencia continua a destare preoccupazione: qui sono state evacuate almeno 15mila persone e le autorità affermano di avere difficoltà a contenere i roghi.
"L'incendio è oltre la nostra capacità di spegnimento. Ha un perimetro di circa 21 chilometri. È ancora difficile determinare il numero di ettari bruciati", ha detto Juanfran Perez Llorca, presidente della regione di Valencia. Secondo il Centro di informazione e coordinamento per le emergenze (Cicu), cinque persone sono state ricoverate in ospedale per inalazione di fumo e ustioni causate dall'incendio.
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