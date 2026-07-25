Incendi in Francia, in fumo quasi 98mila ettari

"Quasi 98.000 ettari bruciati in Francia, un record storico" e quasi 200.000 persone evacuate a causa degli incendi che hanno investito il sud-ovest della Francia, di cui 167.000 solo nel dipartimento della Gironda. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, intervenendo all'unità di crisi interministeriale per gli incendi. "Ci sono ancora diversi incendi fuori controllo in tutto il Paese", ha aggiunto il ministro, invitando a evitare "l'area della Gironda per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco".