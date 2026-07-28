Incendi in Spagna, secondo le autorità sono "ore decisive"

I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei "bomberos" è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della, già grave, situazione. Il vento dovrebbe cambiare direzione attorno alle ore dodici di martedì 28 luglio. "Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione", ha sottolineato Fran Martín Aguirre, delegato del governo per la regione di Madrid, nella notte. Questa giornata, come la precedente, sarà "assolutamente decisiva", ha dichiarato il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska in conferenza stampa, esprimendo la speranza che gli incendi possano essere "controllati e contenuti" e ha menzionato "previsioni davvero sfavorevoli" a partire da mercoledì.