Incendi in Spagna, secondo le autorità sono "ore decisive"

I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei "bomberos" è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della, già grave, situazione. Il vento dovrebbe cambiare direzione attorno alle ore dodici di martedì 28 luglio. "Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione", ha sottolineato Fran Martín Aguirre, delegato del governo per la regione di Madrid, nella notte. Questa giornata, come la precedente, sarà "assolutamente decisiva", ha dichiarato il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska in conferenza stampa, esprimendo la speranza che gli incendi possano essere "controllati e contenuti" e ha menzionato "previsioni davvero sfavorevoli" a partire da mercoledì.
Incendio in Gironda sotto controllo
Nel frattempo, il vasto incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42mila ettari nella regione della Gironda, in Francia, sembrerebbe essersi stabilizzato. Lo rende noto la prefettura del dipartimento. "Diversi focolai sono stati affrontati durante la notte, ma sono ora sotto controllo (a nord di Le Porge, a nord di Cap-Ferret, nella zona delle dune) grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'area bruciata non è cambiata", ha dichiarato la fonte. Il servizio meteorologico, nella giornata di martedì, ha previsto temperature in aumento fino a 33-35 gradi nell'entroterra accompagnate da venti di sud-est e brezze oceaniche occidentali lungo la costa. Fenomeni, questi ultimi, che potrebbero contribuire a riaccendere le fiamme.