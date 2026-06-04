Ue, quasi 800 vigili del fuoco in aree considerate "ad alto rischio" incendi boschivi (anche in l'Italia)

"Quando gli incendi minacciano le comunità, l'Europa reagisce all'unisono", ha rivendicato la commissaria Ue per la Parità, la Preparazione e la gestione delle crisi, Hadja Lahbib. "I vigili del fuoco di tutto il continente condividono un'unica missione: proteggere le persone, le case e le foreste. Nell'ambito della nostra più grande operazione di sempre, quasi 800 vigili del fuoco saranno preposizionati nelle zone dove il rischio è più elevato, con velivoli europei pronti a intervenire in qualsiasi momento. Questa è la solidarietà europea in azione", ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.