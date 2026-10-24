L'Inferno di Dante conquista Napoli: a Città della Scienza il viaggio immersivo tra ologrammi e metaverso

All'evento di apertura hanno presenziato numerose personalità, tra cui lo scrittore Maurizio de Giovanni, che ha sottolineato la bontà dell'iniziativa: "È molto positiva un'iniziativa come questa e il tentativo di coinvolgere i giovani, che oggi hanno un rapporto problematico con la lettura. Accostare la multimedialità e le sensazioni offerte dall'esperienza immersiva a un poeta di straordinaria universalità è una scelta di grande importanza. Mi auguro che faccia nascere anche il desiderio di rileggere Dante".