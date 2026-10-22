Il giubbotto è diventato famoso grazie al cortometraggio musicale di Thriller, diretto da John Landis e trasformato in un fenomeno culturale negli anni Ottanta. Il suo design, caratterizzato dal contrasto tra il rosso acceso e il nero, dalle spalle strutturate e dalle fibbie argentate, è rimasto impresso nell’immaginario collettivo. A disegnarlo fu Deborah Nadoolman Landis, costumista e moglie del regista. Per la produzione vennero realizzati due esemplari: quello destinato alle scene della trasformazione in zombie fu sottoposto a un trattamento che lo rese invecchiato e rovinato, mentre l’altro è quello associato alle sequenze in cui Jackson appare senza trucco da morto vivente. La scheda storica di Julien's Auctions descrive il capo come una giacca in pelle di vitello nera e rossa, con fodera interna in seta rossa, spalle sagomate e dettagli metallici. Il capo reca inoltre dediche autografe di Jackson ai suoi storici costumisti.