Michael Jackson, la giacca di Thriller torna all'asta: potrebbe superare i 10 milioni di dollari
Il celebre giubbotto rosso e nero indossato dal re del pop nel videoclip di Thriller sarà battuto ad Abu Dhabi il 7 dicembre, dopo la vendita record del 2011 per 1,8 milioni di dollari
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La celebre giacca in pelle rossa e nera indossata da Michael Jackson nel videoclip di Thriller è uno degli indumenti più riconoscibili della storia della musica pop e potrebbe diventare nuovamente protagonista di una vendita da record. L'ambito capo di abbigliamento sarà messa all'asta il 7 dicembre 2026 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. L'appuntamento è organizzato da Julien's Auctions nell'ambito dell'evento Michael Jackson: The Fashion Legacy Evening Auction, ospitato al Rosewood Abu Dhabi. La vendita farà parte di una manifestazione dedicata a oggetti e cimeli che hanno segnato la storia della musica, della moda e della cultura pop.
© Julien’s Auctions
Quanto vale la giacca di Thriller?
La cifra potenziale è quella che sta alimentando maggiormente l'interesse intorno all'asta si parla, infatti, di un possibile risultato superiore ai 10 milioni di dollari. Julien's Auctions non ha reso pubblica una stima economica definitiva per la giacca, indicando che il valore è disponibile su richiesta. I 10 milioni di dollari rappresentano, quindi, una cifra potenziale riportata dalla stampa, non un prezzo già stabilito né una garanzia di vendita. Se le offerte dovessero raggiungere o superare quella soglia, il capo potrebbe entrare nella storia dei memorabilia musicali più costosi mai venduti. La giacca, che a più di quarant'anni dal debutto sullo schermo, continua a esercitare un fascino straordinario su collezionisti e appassionati, ha già scritto una pagina importante nella storia delle aste. Il 26 giugno 2011, un esemplare indossato da Michael Jackson durante le riprese di Thriller fu venduto da Julien's Auctions per 1,81 milioni di dollari. Ad aggiudicarselo fu Milton Verret, imprenditore texano di Austin. All'epoca, il prezzo attirò l'attenzione internazionale e confermò il valore crescente degli oggetti legati alla carriera del cantante, scomparso nel 2009.
Un'icona nata nel 1983
Il giubbotto è diventato famoso grazie al cortometraggio musicale di Thriller, diretto da John Landis e trasformato in un fenomeno culturale negli anni Ottanta. Il suo design, caratterizzato dal contrasto tra il rosso acceso e il nero, dalle spalle strutturate e dalle fibbie argentate, è rimasto impresso nell’immaginario collettivo. A disegnarlo fu Deborah Nadoolman Landis, costumista e moglie del regista. Per la produzione vennero realizzati due esemplari: quello destinato alle scene della trasformazione in zombie fu sottoposto a un trattamento che lo rese invecchiato e rovinato, mentre l’altro è quello associato alle sequenze in cui Jackson appare senza trucco da morto vivente. La scheda storica di Julien's Auctions descrive il capo come una giacca in pelle di vitello nera e rossa, con fodera interna in seta rossa, spalle sagomate e dettagli metallici. Il capo reca inoltre dediche autografe di Jackson ai suoi storici costumisti.
Gli altri cimeli all'asta
La giacca non sarà l'unico cimelio di Michael Jackson al centro dell'evento di Abu Dhabi. Il catalogo comprende altri oggetti legati a momenti fondamentali della sua carriera, tra cui il celebre guanto decorato con cristalli indossato durante l'esibizione di Billie Jean nello speciale televisivo Motown 25: Yesterday, Today, Forever, nel 1983. Fu proprio in quell'occasione che Jackson presentò al grande pubblico il Moonwalk, il passo di danza destinato a diventare uno dei suoi marchi di fabbrica.
Secondo le stime pubblicate per l’asta, il guanto potrebbe raggiungere una cifra compresa tra i 600mila e gli 800mila dollari. Saranno proposte anche due paia di mocassini associati alle esibizioni e alle prove del cantante: le calzature indossate durante la performance di Motown 25 hanno una stima tra i 60 e gli 80mila dollari, mentre quelle legate alle riprese di Thriller sono valutate tra i 30 e i 50mila dollari.