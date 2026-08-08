Non tutto il girato disponibile ha però avuto una storia semplice: parte delle scene originariamente previste raccontava anche le accuse di abusi sessuali su minori rivolte al cantante, poi tagliate e rigirate all'ultimo momento, con un costo aggiuntivo di 50 milioni di dollari, dopo che gli eredi di Jackson avevano scoperto una clausola legale che vietava di nominare uno degli accusatori, ossia Jordan Chandler. E proprio da quel materiale escluso potrebbe attingere il sequel.