Un'indagine condotta dalla piattaforma di telemedicina Trimi su oltre 700 adulti statunitensi che utilizzano o hanno utilizzato farmaci GLP-1 mostra la portata del problema. Circa l'80% degli intervistati ha rimandato l'acquisto di vestiti nuovi, aspettando in media sei mesi., nove su dieci hanno segnalato difficoltà con la vestibilità dei jeans. Chi sta perdendo peso può preferire osservare come evolve il proprio corpo prima di investire in capi destinati a diventare presto troppo larghi. Il risultato è un periodo di transizione nel quale il guardaroba viene aggiustato, riutilizzato e reinventato.