Di fronte alle domande e alle supposizioni sul proprio aspetto, Follesa ha scelto di intervenire personalmente, svelando per la prima volta la scomparsa della madre. "Vorrei vedere le vostre facce. Ho perso mia mamma, solo un mese fa", ha scritto sui social, facendo capire quanto sia difficile il periodo che sta vivendo. La comica aveva deciso di affrontare il lutto lontano dai riflettori, senza renderlo pubblico. A spingerla a parlarne sono stati i continui commenti sul suo dimagrimento, ai quali ha risposto senza rinunciare al sarcasmo che la contraddistingue.