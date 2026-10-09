© Instagram @katioska76 | Katia Follesa
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Di fronte alle domande e alle supposizioni sul proprio aspetto, la comica ha scelto di intervenire, svelando per la prima volta il recente lutto
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Il cambiamento fisico di Katia Follesa ha attirato l'attenzione sui social, tra complimenti per i chili persi e supposizioni sul possibile utilizzo di Ozempic, il farmaco per il diabete utilizzato comunemente per dimagrire. La comica e conduttrice ha deciso di rispondere alle osservazioni dei follower, raccontando un dolore che finora aveva tenuto per sé: la madre è morta un mese fa. Una rivelazione accompagnata dalla sua consueta ironia, ma anche da una critica a chi sente il bisogno di commentare il corpo degli altri.
La discussione è nata da una fotografia pubblicata su Instagram, nella quale Katia Follesa appare sorridente accanto a Giacomo Poretti, componente del celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Invece di concentrarsi sull'incontro tra i due artisti, molti utenti hanno notato quanto la conduttrice, che ha 50 anni, sia dimagrita rispetto al passato. Se alcuni follower si sono complimentati con lei, altri hanno cercato una spiegazione al cambiamento, ipotizzando anche il ricorso a Ozempic. Il farmaco, utilizzato per il trattamento del diabete di tipo 2, è diventato negli ultimi anni oggetto di un ampio dibattito per il suo impiego nel contesto della perdita di peso.
Di fronte alle domande e alle supposizioni sul proprio aspetto, Follesa ha scelto di intervenire personalmente, svelando per la prima volta la scomparsa della madre. "Vorrei vedere le vostre facce. Ho perso mia mamma, solo un mese fa", ha scritto sui social, facendo capire quanto sia difficile il periodo che sta vivendo. La comica aveva deciso di affrontare il lutto lontano dai riflettori, senza renderlo pubblico. A spingerla a parlarne sono stati i continui commenti sul suo dimagrimento, ai quali ha risposto senza rinunciare al sarcasmo che la contraddistingue.
"Prometto che appena smaltisco il lutto riprenderò tutti i chili che ho perso, così potrete dormire sonni tranquilli. Io tengo tanto al vostro benessere", ha aggiunto. Poi, proseguendo con il tono provocatorio della sua replica, ha scritto: "Comunico inoltre che se dovessi aumentare troppo di peso farò anche io le punturine. È tutto". Dietro le battute emerge l'amarezza per un'attenzione rivolta al suo corpo proprio mentre sta attraversando una perdita dolorosa.
Katia Follesa ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria famiglia. In passato, tuttavia, ha raccontato alcuni episodi dell'infanzia, trascorsa in Brianza anche in compagnia dei nonni e degli zii, soprattutto per via degli impegni lavorativi dei genitori. Il padre, morto nel 2003, lavorava come chef nei ristoranti. Anche la madre era impegnata nel settore della ristorazione e, come il marito, tornava spesso a casa stanca dopo il lavoro. La comica ha ricordato in una vecchia intervista la solitudine provata durante quegli anni e il bisogno di ricevere attenzioni e affetto.
"Mi sentivo invisibile nel privato, avevo bisogno di affetto. I miei genitori tornavano stanchi, papà lavorava nei ristoranti, mamma idem. A casa non c'era nessuno, avevo bisogno di dire qualcosa. L'arte come forma di comunicazione è formidabile", aveva raccontato. Quel bisogno di essere ascoltata avrebbe contribuito ad alimentare la sua inclinazione a far ridere gli altri, diventata nel tempo una professione e una carriera di successo.
© Tgcom24
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