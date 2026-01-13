Katia Follesa compie 50 anni: gli auguri dell'ex compagno Angelo Pisani

La coppia si è separata nel 2023, ma lo ha ufficializzato un anno e mezzo dopo con un video pubblicato sui social. "Per molti la separazione non è rosea perché c'è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci", ha spiegato Follesa ospite a Verissimo nel 2024. "Abbiamo capito che c'erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolti". Nonostante la fine della loro relazione, i due sono rimasti in buoni rapporti e gli auguri affettuosi dell'ex compagno sono lì a dimostralo.