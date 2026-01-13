Logo Tgcom24
Un carosello per gli auguri

Katia Follesa compie 50 anni: gli auguri dell'ex compagno Angelo Pisani

Il comico ha pubblicato sui social un commovente post di auguri per la conduttrice e showgirl: la coppia si è separata nel 2023

13 Gen 2026 - 10:49
© Instagram

© Instagram

"Io so. Tu sai. Aghy sa. Tutto torna! Buon compleanno Folletta", scrive Angelo Pisani in un post su Instagram in occasione del 50esimo compleanno dell'ex compagna Katia Follesa. Il carosello mostra teneri scatti della famiglia. La storia d'amore tra il comico e la conduttrice nasce nel 2006. Quattro anni dopo accolgono la loro unica figlia Agata. Compagni nella vita di tutti i giorni ma anche sul palcoscenico, i due hanno da sempre fatto trasparire la grande intesa che li univa. 

La separazione

 La coppia si è separata nel 2023, ma lo ha ufficializzato un anno e mezzo dopo con un video pubblicato sui social. "Per molti la separazione non è rosea perché c'è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci", ha spiegato Follesa ospite a Verissimo nel 2024. "Abbiamo capito che c'erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolti". Nonostante la fine della loro relazione, i due sono rimasti in buoni rapporti e gli auguri affettuosi dell'ex compagno sono lì a dimostralo. 

