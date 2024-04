Katiana e Valeriana si contendono Claudiano per la prima volta a "Zelig" 2007

Era il 2007 quando sul palco di "Zelig" andava in onda il primo sketch di Katiana e Valeriana. La gag era chiaramente ispirata al programma "Uomini e Donne" di Maria De Filippi: Katia Follesa e Valeria Graci vestivano i panni delle corteggiatrici innamorate e un po' fuori di testa per il tronista tamarro Claudiano, magistralmente interpretato da Claudio Bisio. Un siparietto talmente riuscito che in quegli anni divenne anche celebre il tormentone: "Brava! Brava!", con cui le due aspiranti contendenti si schernivano nei loro strampalati discorsi.

Parrucca bionda, smanicato, petto nudo e gomma da masticare in bella mostra: così Bisio faceva il verso ai seguitissimi tronisti del dating showe Maria De Filippi. Lo sketch divenne molto popolare e apprezzatissimo dal pubblico. Nonostante la separazione durata lunghi anni, sembra che Katia Follesa e Valeria Graci, che da allora di strada nel mondo dello spettacolo ne hanno fatta, siano pronte a tornare insieme. Proprio in questi giorni, infatti, le due comiche hanno annunciato una nuova reunion (dopo quella avvenuta sul palco di Michelle Impossible qualche anno fa) per un nuovo tour teatrale.