A rendere sempre più difficile la difesa delle carrozze è stato, soprattutto, il susseguirsi di incidenti, alcuni dei quali mortali. La scorsa estate, a giugno, una turista di 18 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un cavallo fuggito al galoppo. Una tragedia che ha riportato al centro dell'attenzione i rischi associati alla presenza degli animali nel traffico e negli spazi frequentati da milioni di persone. Nel dibattito non sono mancati gli episodi che hanno coinvolto direttamente i cavalli, alimentando le denunce delle organizzazioni animaliste sulle condizioni di lavoro degli animali e sulla loro esposizione a situazioni potenzialmente pericolose.