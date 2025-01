New York, a Manhattan scatta la prima tassa sul traffico: è rivolta

New York diventa la prima città americana a introdurre una tassa sul traffico per transitare nella zona più intasata, nell'area a sud di Central Park che include l'Empire State Building, Times Square e il distretto finanziario attorno a Wall Street. A Manhattan gli automobilisti pagheranno fino a 9 dollari al giorno nelle ore di punta (2,25 nelle altre), mentre per gli altri veicoli le tariffe variano. Per i piccoli camioncini e i bus non per i pendolari la tariffa sarà di 14,40 dollari nelle "rush hour", per i camion più grandi e i bus turistici 21,60 dollari. E scoppia la protesta.