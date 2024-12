New York, la polizia allerta i capi delle assicurazioni private

La polizia di New York ha allertato gli executive del settore delle mutue private a stare in guardia dopo la scoperta di una "lista di bersagli" circolata online dopo l'assassinio di Brian Thompson, il Ceo di United Healthcare. L'avvertimento è contenuto in un "bullettin" che riporta alcuni commenti sul web sui nomi e gli stipendi di altri vip dell'industria delle assicurazioni sanitarie e sui manifestini "wanted" affissi in vari luoghi di Manhattan dopo l'assassinio.