Pizzaiuolo, espresso e moka: la cucina conquista il podio degli italianismi più diffusi al mondo

Parole entrate stabilmente nel vocabolario di altre lingue, portando con sé storie di tradizioni, invenzioni e scoperte. Primo in classifica è pizzaiuolo, "l'artigiano che prepara la pizza napoletana secondo gesti codificati e tramandati". Il termine, nella sua forma napoletana tradizionale, è diventata celebre anche grazie all'Unesco, che nel 2017 ha iscritto l'"Art of Neapolitan Pizzaiuolo" nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Secondo e terzo posto per espresso e moka. Il primo, già in uso a Napoli nel 1912, indica il "caffè preparato al momento, facendo passare acqua calda sotto pressione attraverso la polvere macinata", mentre la moka è la "caffettiera a pressione dalla caratteristica forma ottagonale", ideata da Alfonso Bialetti nel 1933. Il nome deriva da Mokha, il porto yemenita da cui partivano i carichi di caffè.