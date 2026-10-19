"Non siamo scolarette sexy. Non siamo oggetti. Siamo studentesse e, cosa ancora più importante, siamo bambine”. Lo dicono un gruppo - agguerrito - di adolescenti dell’Oxfordshire, esasperate dal fatto che le uniformi femminili scolastiche siano troppo spesso associate a immagini sexy, tanto da aver ufficialmente chiesto al governo britannico di vietare l’uso delle uniformi scolastiche nella pornografia. E il problema è anche più diffuso, infatti la sessualizzazione delle divise non è più solo una questione che riguarda il porno ma è ormai quasi sdoganata, diventando parte del comune immaginario pop. Basta pensare a serie tv si successo come Gossip Girl o al classicone di Britney Speras "One more time". E lo sa altrettanto bene chi si sia trovato mai trovato a cercare un costume di Halloween (che ormai in Italia è il nuovo Carnevale) per una bambina: Mercoledì Addams, la Sposa Cadavere e, con qualche imbarazzo, la scolaretta con gonnellino e pieghe e cravattino.