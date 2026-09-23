C'era una volta Miss Italia, così social e "woke" hanno messo in crisi la reginetta della tv

Già nel 2019 le aspiranti reginette inscenarono un flash mob “contro la mercificazione” e “a sostegno della libertà”. Un momento che doveva essere di empowerment e che invece finì per apparire solo come una grottesca iniziativa di pr, picconata ulteriormente da slogan preconfezionati come "La bellezza non è una colpa” e “Tutte le donne sono Miss Italia". Un’ipocrisia di fondo che si scontrava con un clima diverso, in cui non solo tutte le donne non sono Miss Italia ma nemmeno ambiscono a esserlo. Viene in mente il concetto dell' "elefante nella stanza" elaborato da George Lakoff: si fa finta che un concetto non esista o non sia rilevante, quando in realtà è l’unica cosa che conta. Nel caso specifico, si fa parlare delle donne, delle loro storie, delle basi del femminismo ma poi ciò che conta è la bellezza intesa secondo canoni estetici. Nei Paesi Bassi hanno tagliato la testa al toro (dopo aver anche eletto una reginetta trans) e hanno alla fine cancellato Miss Olanda. Al suo posto è arrivata “una piattaforma dedicata alla salute mentale e all’espressione di sé”. O almeno questo è quello che hanno scritto in una nota stampa che continuava con questo manifesto programmatico: “Niente più corone, ma storie che uniscono. Niente abiti, ma sogni che prendono vita”. Basterà? è questa l'utopica strada da seguire?