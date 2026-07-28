Il percorso universitario della showgirl era iniziato nel 2023 con la laurea triennale in Psicologia. Già in passato, ospite a Verissimo, aveva raccontato le motivazioni profonde dietro questa scelta. Il suo obiettivo primario è sempre stato quello di comprendere a fondo la mente umana per poter aiutare gli altri, in particolare i bambini che affrontano esperienze simili a quelle vissute da lei in prima persona. "Ho pensato che la mia storia potesse essere d'aiuto ad altre persone. Volevo avere una conoscenza più approfondita della mente umana, dei rapporti, degli stati d'animo, delle emozioni. Vorrei aiutare bambini che si trovano a vivere situazioni come quella che ho vissuto io a nove anni e poi a 20", ha raccontato Eleonora.