Eleonora Pedron e la laurea magistrale in Psicologia: "La mia storia potrebbe aiutare altre persone"
L'ex Miss Italia ha condiviso sui social lo scatto per celebrare il culmine del suo percorso di studi. Nel 2023 aveva conseguito la laurea triennale
Eleonora Pedron ha condiviso con i suoi follower sui social la gioia per un importante traguardo: il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, ottenuta il 27 luglio 2026. L'ex Miss Italia, oggi quarantaquattrenne, ha accompagnato l'annuncio con una significativa citazione di Gianluca Vialli: "La vita è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede e per l’80 da come reagisci".
Dalla triennale all'abilitazione
Il percorso universitario della showgirl era iniziato nel 2023 con la laurea triennale in Psicologia. Già in passato, ospite a Verissimo, aveva raccontato le motivazioni profonde dietro questa scelta. Il suo obiettivo primario è sempre stato quello di comprendere a fondo la mente umana per poter aiutare gli altri, in particolare i bambini che affrontano esperienze simili a quelle vissute da lei in prima persona. "Ho pensato che la mia storia potesse essere d'aiuto ad altre persone. Volevo avere una conoscenza più approfondita della mente umana, dei rapporti, degli stati d'animo, delle emozioni. Vorrei aiutare bambini che si trovano a vivere situazioni come quella che ho vissuto io a nove anni e poi a 20", ha raccontato Eleonora.
Una storia segnata dal dolore
La decisione di dedicarsi alla psicologia nasce da vicende familiari molto dolorose che hanno segnato la sua vita: la perdita della sorella Nives e, successivamente, del padre, entrambi vittime di incidenti stradali quando lei aveva rispettivamente nove e vent'anni. Questo vissuto l'ha spinta a trasformare il dolore in una risorsa per gli altri. A completamento del suo percorso formativo, lo scorso aprile aveva già superato con successo l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di psicologa.