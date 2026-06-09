Dall’oro all’alloro

Sofia Goggia si laurea con 110 e lode: dottoressa con tesi sulle Olimpiadi

La sciatrice ha portato a termine il suo percorso di studi in Scienze Politiche alla LUISS Guido Carli di Roma con il massimo dei voti

09 Giu 2026 - 16:58
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La laurea di Sofia Goggia © Instagram

La laurea di Sofia Goggia © Instagram

Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari conseguendo la laurea in Scienze Politiche alla LUISS Guido Carli di Roma con il massimo dei voti: 110 e lode.

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Una tesi dedicata alle Olimpiadi

 Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata "Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi: dall'Antica Grecia ai giorni nostri", analizza il ruolo dei Giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. In un altro riferimento condiviso sui social, il titolo viene esteso fino ad arrivare a Milano Cortina 2026, evidenziando il legame con l'attualità e con l'evento olimpico che l'Italia ha ospitato negli scorsi mesi.

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La gioia sui social dopo la proclamazione

 Dopo la proclamazione, Goggia ha voluto condividere la propria soddisfazione con i follower attraverso un post accompagnato da fotografie e video della giornata. "Che dire... finalmente Dottoressa... so' soddisfazioni! Grazie Luiss per questo percorso! Nil difficile volenti...", ha scritto la 33enne, lasciando trasparire tutta la felicità per un obiettivo raggiunto parallelamente agli impegni agonistici. Un risultato che assume un significato ancora più importante considerando la carriera sportiva della sciatrice, costellata di allenamenti, gare internazionali e periodi di recupero dagli infortuni.

Festa con amici, familiari e Giovanni Malagò

 Alla cerimonia non sono mancati amici e parenti, presenti per celebrare insieme a lei il nuovo traguardo. Come mostrato dalle immagini pubblicate online, tra gli ospiti c'era anche Giovanni Malagò, che ha voluto assistere alla proclamazione della campionessa. Le fotografie dei festeggiamenti hanno rapidamente raccolto migliaia di reazioni e messaggi di congratulazioni da parte di tifosi, colleghi sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo.

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Un successo che si aggiunge a quelli sportivi

 La laurea rappresenta un nuovo tassello nel percorso di Sofia Goggia, già protagonista di una carriera ricca di medaglie e successi internazionali. Questa volta, però, il trionfo non è arrivato sulla neve, ma tra libri, esami e ricerca universitaria.

Un risultato che testimonia la volontà della sciatrice di investire anche nella formazione accademica, riuscendo a conciliare lo studio con gli impegni di un'atleta di altissimo livello. A pochi mesi dai trionfi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la campionessa può così festeggiare un doppio motivo di orgoglio: quello sportivo e quello universitario.

Fotogallery - Sofia Goggia e Massimo Giletti in piscina a Roma

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