Alla cerimonia non sono mancati amici e parenti, presenti per celebrare insieme a lei il nuovo traguardo. Come mostrato dalle immagini pubblicate online, tra gli ospiti c'era anche Giovanni Malagò, che ha voluto assistere alla proclamazione della campionessa. Le fotografie dei festeggiamenti hanno rapidamente raccolto migliaia di reazioni e messaggi di congratulazioni da parte di tifosi, colleghi sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo.