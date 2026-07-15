BigMama si laurea al Politecnico di Milano, la dedica: "A tutte le vittime del cancro"
La cantante 26enne, a cui era stato diagbisticato il linfoma di Hodgkin, ha dedicato il suo progetto ai pazienti oncologici, condividendo alcuni scatti dove festeggia insieme alla famiglia
BigMama festeggia un grande traguardo: la laurea in Urbanistica al Politecnico di Milano. La cantante, all'anagrafe Marianna Mammone, ha condiviso una serie di scatti per l'occasione sui social, in cui sfoggia una corona d'alloro con rose bianche: "Ora chiamatemi dottoressa", ha scritto. A celebrare insieme a lei il momento speciale fuori dall'ateneo, c'erano i genitori e tutti gli amici, che hanno preparato un cartellone ad hoc con scritto: "La laurea non ti basta", simpatica citazione al suo brano "La rabbia non ti basta".
La dedica commovente
A corredo del post su Instagram, BigMama ha scritto un messaggio profondo: "A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio". Un tema a lei molto vicino, che ricorda la passata diagnosi e la lotta contro il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che ha origine dai linfociti B.
Le parole per il suo medico e la sua famiglia
La cantante ha voluto, inoltre, rivolgere un pensiero al medico che l'ha seguita nel suo percorso di guarigione: "A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora. Non poteva mancare l'affetto per i familiari e la propria terra d'origine: "Alla mia Irpinia, alla mia famiglia".
Gli auguri da altri volti noti
Nel giro di poche ore, BigMama ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri da parte dei follower e altri personaggi dello spettacolo. Dalla commozione di Emma Marrone che le scrive "Brava amore", alle congratulazioni di Aurora Leone e Maria Grazia Cucinotta. Tra i commenti compaiono anche la cantante delle Bambole di Pezza e il creator social Mattia Stanga.