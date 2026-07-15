A corredo del post su Instagram, BigMama ha scritto un messaggio profondo: "A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio". Un tema a lei molto vicino, che ricorda la passata diagnosi e la lotta contro il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che ha origine dai linfociti B.