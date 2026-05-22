La relazione tra Davide e Martina è iniziata nella primavera del 2025, quando si sono incontrati in occasione di una partita di calcio del 21enne. Durante un'intervista a Verissimo, il giovane ha parlato proprio di quella giornata fatidica: "Ci conoscevamo solo di vista e via social, ma mai di persona. All'inizio c'era un po' di timidezza, ma poi ci siamo scaldati e l'amore ha parlato". Una volta rotto il ghiaccio, i due sono diventati inseparabili e hanno reso ufficiale la loro relazione solo poche settimane dopo, durante una vacanza a Formentera.