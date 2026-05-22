© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose
© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose
La 21enne ha portato a termine il percorso in Marketing e Comunicazione all'Università degli Studi di Bergamo. A festeggiare con lei il fidanzato, figlio del conduttore Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli
© Instagram | Davide Bonolis con un mazzo di rose
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Quella del 21 maggio è stata una giornata importante per Martina Dotti, la fidanzata di Davide Bonolis. La 21enne si è laureata in Marketing e Comunicazione all'Università degli Studi di Bergamo, ricevendo il titolo di studio dopo aver discusso la tesi davanti alla Commissione. Il figlio del noto conduttore televisivo e di Sonia Bruganelli ha celebrato il traguardo scrivendo sui social: "Orgoglioso di te ogni giorno di più. Ti amo, Dottoressa".
Dopo la discussione della tesi, Martina Dotti si è messa in posa per le foto di rito. Oltre all'immancabile corona d'alloro, abbellita da alcuni fiori e da un nastro rosso, la neolaureata ha sfoggiato anche un abitino blu con il colletto bianco e un bouquet di rose donato da Davide Bonolis. Sul suo profilo Instagram ha festeggiato la fine del percorso condividendo alcuni scatti accompagnati da una parola che ha il sapore di un grido liberatorio: "Dottoressa!". Tra le tante persone che si sono congratulate con lei non è ovviamente mancato Paolo Bonolis.
Oltre a Davide, a supportare Martina nel giorno più importante della sua vita da studentessa universitaria c'erano anche i genitori, il fratello e alcune delle amiche più care. Anche Sonia Bruganelli e il suo compagno Angelo Madonia erano presenti. Il gruppo si è poi spostato in un ristorante per proseguire i festeggiamenti con un bel pranzo.
Davide Bonolis e Martina Dotti hanno festeggiato il loro primo anniversario a inizio maggio. Su Instagram, dove ha condiviso varie foto realizzate nel corso degli ultimi mesi, la 21enne ha parlato dell'anno più bello della sua vita. In effetti, tra lei e il compagno sembra andare tutto a gonfie vele, e in un commento Sonia Bruganelli ha auspicato che questo idillio possa continuare anche per il resto della relazione: "Amatevi sempre con il rispetto e la sincerità con cui lo avete fatto in questo anno". Martina le ha risposto così: "Sempre".
La relazione tra Davide e Martina è iniziata nella primavera del 2025, quando si sono incontrati in occasione di una partita di calcio del 21enne. Durante un'intervista a Verissimo, il giovane ha parlato proprio di quella giornata fatidica: "Ci conoscevamo solo di vista e via social, ma mai di persona. All'inizio c'era un po' di timidezza, ma poi ci siamo scaldati e l'amore ha parlato". Una volta rotto il ghiaccio, i due sono diventati inseparabili e hanno reso ufficiale la loro relazione solo poche settimane dopo, durante una vacanza a Formentera.