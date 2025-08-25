© Tgcom24
© Tgcom24
La neo-coppia pubblica altre immagini della loro vacanza appassionata
© Tgcom24
© Tgcom24
Dopo le prime foto di Davide Bonolis, 21 anni, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, e la nuova fidanzata, Martina Dotti, giovane influencer bresciana, arriva una carrellata di immagini delle vacanze della coppia. Il calciatore e la creator a Formentera posano in mare tra baci appassionati, abbracci e coccole confermando che la loro relazione procede a gonfie vele.
“Un mondo a parte” scrive Martina Dotti postando gli scatti in mare avvinghiata a Davide Bonolis. La coppia ha ufficializzato la relazione a giugno e da allora hanno sempre mostrato ai follower le loro vacanze insieme.
Pare che Davide Bonolis abbia conosciuto Martina Dotti grazie alla Kings League Italia, il format calcistico ideato da Gerard Piqué che ha conquistato anche il pubblico italiano. Si sono incontrati per caso: lui giocava con la FC Cesar, lei era lì in veste di giornalista sportiva. La scintilla è scoccata subito e la loro prima estate insieme è trascorsa a suon di baci e passione rovente sotto il sole delle Baleari.
Commenti (0)