Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Avvinghiamenti in mare

Davide Bonolis e Martina Dotti, guarda che estate d’amore a Formentera

La neo-coppia pubblica altre immagini della loro vacanza appassionata

25 Ago 2025 - 11:07
1 di 12
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Dopo le prime foto di Davide Bonolis, 21 anni, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, e la nuova fidanzata, Martina Dotti, giovane influencer bresciana, arriva una carrellata di immagini delle vacanze della coppia. Il calciatore e la creator a Formentera posano in mare tra baci appassionati, abbracci e coccole confermando che la loro relazione procede a gonfie vele.

Leggi anche

Davide Bonolis mostra le foto di quando pesava 104 chili

“Un mondo a parte” scrive Martina Dotti postando gli scatti in mare avvinghiata a Davide Bonolis. La coppia ha ufficializzato la relazione a giugno e da allora hanno sempre mostrato ai follower le loro vacanze insieme.

Leggi anche

Sonia Bruganelli sulla separazione dall'ex marito Paolo Bonolis: "Sentivo che mi mancava l'aria"

Sonia Bruganelli cameriera per un giorno a Formentera

La storia d’amore tra Bonolis e Martina Dotti

 Pare che Davide Bonolis abbia conosciuto Martina Dotti grazie alla Kings League Italia, il format calcistico ideato da Gerard Piqué che ha conquistato anche il pubblico italiano. Si sono incontrati per caso: lui giocava con la FC Cesar, lei era lì in veste di giornalista sportiva. La scintilla è scoccata subito e la loro prima estate insieme è trascorsa a suon di baci e passione rovente sotto il sole delle Baleari.

Leggi anche

Davide Bonolis e Martina Dotti a Formentera travolti dalla passione

Davide Bonolis e Martina Dotti a Formentera travolti dalla passione

1 di 18
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

bonolis
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema