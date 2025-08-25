Pare che Davide Bonolis abbia conosciuto Martina Dotti grazie alla Kings League Italia, il format calcistico ideato da Gerard Piqué che ha conquistato anche il pubblico italiano. Si sono incontrati per caso: lui giocava con la FC Cesar, lei era lì in veste di giornalista sportiva. La scintilla è scoccata subito e la loro prima estate insieme è trascorsa a suon di baci e passione rovente sotto il sole delle Baleari.