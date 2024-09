Davide Bonolis mostra le foto di quando pesava 104 chili

Il vortice autodistruttivo è iniziato quando Davide aveva 11 anni. Per sei mesi si è dovuto allontanare dal campo da calcio per la mononucleosi e questo l'ha portato a ingrassare rapidamente: "In questo periodo ho iniziato a chiudermi in me stesso, per l'enorme paura di essere giudicato e deriso. Durante la settimana andavo a scuola e non vedevo l’ora di tornare a casa per "proteggermi" dal giudizio altrui. Da lì in poi la situazione è degenerata, ho iniziato a trovare lo sfogo e la serenità di tutto questo nel cibo, insomma ero felice solamente mentre mangiavo".