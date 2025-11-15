Nel cast di "Avanti un altro" arriva la "nuora" di Paolo Bonolis

Martina Dotti è la compagna di Davide Bonolis, figlio del conduttore e di Sonia Bruganelli
Il cast di "Avanti un altro" si rinnova e nel salottino di Paolo Bonolis ha fatto il suo ingresso una persona di famiglia. Si tratta della giovane influencer Martina Dotti, da qualche mese al fianco di Davide Bonolis, figlio del conduttore. Il loro amore è venuto allo scoperto a giugno e, dopo un'estate di passione travolgente, i due sono più uniti che mai. La ragazza ha conquistato il cuore della suocera Sonia Bruganelli, che l'ha voluta come presenza fissa nel programma.
Il suo ruolo all'interno del salottino di "Avanti un altro" è quello della cronista di bordocampo: pone le domande ai concorrenti, in particolare a tema sportivo, e si occupa anche delle interviste nel backstage. Sui social, fasciata in un sensuale vestitino rosa, Martina ha condiviso con i follower alcuni scatti delle sue giornate lavorative tra trucco e studio. Al suo fianco non poteva mancare il fidanzato Davide, che durante una registrazione e l'altra la coccola con amore.
Davide Bonolis e Martina Dotti avevano ufficializzato la relazione a inizio estate, con alcuni selfie di coppia bollenti da Formentera. I due si erano incontrati durante la Kings League Italia, il format calcistico ideato da Gerard Piqué che ha conquistato anche il pubblico italiano. Lui era in campo con la FC Cesar, mentre lei seguiva l’evento come giornalista sportiva e creator. Quella che inizialmente era una semplice collaborazione professionale si era però presto trasformato in un rapporto speciale.
Martina Dotti è una giovane creator e influencer originaria della provincia di Brescia. Ha 23 anni e si è fatta conoscere nel mondo digitale, in particolare sulle piattaforme TikTok e Instagram. La sua attività spazia tra sport, calcio e lifestyle: ad esempio è tifosa dell’Inter e ha collaborato come giornalista sportiva nella Kings League Italia.