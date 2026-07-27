La sua prima grande occasione televisiva è arrivata nel 2013, quando è stato scelto come primo velino uomo di Striscia la Notizia. Successivamente ha partecipato a diversi programmi, tra cui Temptation Island Vip e Uomini e Donne, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio il reality di Canale 5 ha rappresentato il momento decisivo della sua vita privata: l'incontro con Giulia Salemi ha dato origine alla relazione che continua ancora oggi.