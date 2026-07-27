© Instagram | Giulia Salemi e Kian
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Le immagini pubblicate negli ultimi giorni raccontano una quotidianità lontana dai riflettori per Pierpaolo Pretelli, che ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni momenti di relax insieme alla compagna Giulia Salemi e al figlio Kian, nato poco più di un anno fa. Nelle foto apparse sui social si vedono giornate trascorse tra piscina, pasti curati nei dettagli e momenti di serenità accompagnati anche dalla presenza di un labrador bianco. Un ritratto familiare che arriva dopo mesi importanti per la coppia, segnati dalla nascita del loro primo figlio insieme e da una nuova fase del loro rapporto.
Proprio il percorso personale vissuto negli ultimi anni è stato al centro delle recenti riflessioni di Giulia Salemi, intervenuta al BCT, il Festival della Televisione e del Cinema di Benevento. La conduttrice ha raccontato il proprio rapporto con le insicurezze e con la ricerca di una dimensione professionale e personale in cui sentirsi finalmente a suo agio.
Salemi ha spiegato di essersi sentita per molto tempo fuori posto, anche durante gli anni della scuola, e di aver trovato una nuova identità dopo il trasferimento a Milano. Prima di affermarsi nel mondo dello spettacolo ha provato diverse strade, dalla moda alla televisione, imparando però ad accettare anche quelli che inizialmente considerava dei limiti.
La svolta, secondo quanto raccontato dalla stessa influencer, è arrivata anche con la maternità. Diventare madre di Kian le avrebbe permesso di acquisire una maggiore consapevolezza di sé: "Sono sempre stata un'insicura cronica", ha spiegato, raccontando come in passato abbia spesso nascosto questa fragilità dietro un atteggiamento ironico e leggero.
Secondo Giulia Salemi, la genitorialità ha modificato profondamente il modo in cui guarda alla vita e al lavoro. Essere diventata madre le avrebbe dato un nuovo senso di responsabilità e una maggiore sicurezza, aiutandola anche ad affrontare con più equilibrio le difficoltà quotidiane.
La conduttrice ha raccontato che oggi le emozioni sono legate soprattutto alla crescita del figlio, più che alle piccole difficoltà del passato. Tornare a casa e trovare il sorriso del bambino sarebbe diventato per lei un elemento capace di ridimensionare problemi e tensioni.
Un cambiamento che ha coinvolto anche la relazione con Pierpaolo Pretelli. I due, diventati una delle coppie più seguite tra quelle nate da un reality show, hanno ammesso negli anni di aver attraversato momenti complicati, ma secondo Salemi hanno imparato a gestirli in modo diverso rispetto al passato.
La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è iniziata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip nel 2020. All'interno della casa più spiata d'Italia è nato il loro legame, dopo il breve avvicinamento di Pretelli a Elisabetta Gregoraci durante il programma.
Una relazione nata in un contesto televisivo ma che, con il tempo, ha cercato una dimensione più privata. Salemi ha spiegato che, come accade in molte coppie, anche loro hanno dovuto affrontare incomprensioni, differenze caratteriali e momenti di difficoltà, soprattutto dopo l'arrivo di un figlio che ha inevitabilmente modificato gli equilibri della coppia.
La differenza, secondo lei, è stata imparare a non trasformare ogni problema in un argomento pubblico. "Abbiamo imparato a gestire in maniera più matura quelle che sono delle crisi non in maniera pubblica ma privata", ha raccontato, sottolineando l'importanza di rispettare le differenze reciproche senza cercare di cambiare l'altra persona.
Prima di diventare un volto noto della televisione italiana, Pierpaolo Pretelli aveva iniziato un percorso universitario in Giurisprudenza dopo essersi trasferito a Roma dalla Basilicata. Per mantenersi agli studi aveva svolto diversi lavori, tra cui il cameriere e il bagnino, fino all'ingresso nel mondo dello spettacolo.
La sua prima grande occasione televisiva è arrivata nel 2013, quando è stato scelto come primo velino uomo di Striscia la Notizia. Successivamente ha partecipato a diversi programmi, tra cui Temptation Island Vip e Uomini e Donne, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio il reality di Canale 5 ha rappresentato il momento decisivo della sua vita privata: l'incontro con Giulia Salemi ha dato origine alla relazione che continua ancora oggi.
Negli anni la coppia ha attraversato anche una fase di distanza. Nel 2023 Pretelli e Salemi avevano raccontato di essersi presi un periodo di riflessione, senza però arrivare alla rottura definitiva. Il rapporto è poi proseguito fino alla nascita di Kian, venuto al mondo il 10 gennaio 2025. Per entrambi si è trattato di un passaggio fondamentale: per Pretelli il bambino si è aggiunto anche al figlio Leonardo, nato nel 2017 dalla precedente relazione con Ariadna Romero, mentre per Salemi la maternità ha rappresentato una trasformazione profonda sul piano personale.
Oggi i due sembrano concentrati su una dimensione familiare più riservata, raccontata attraverso piccoli momenti condivisi sui social. Dalle vacanze con il figlio alle riflessioni sulla loro storia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi mostrano una fase diversa del loro percorso, fatta meno di esposizione pubblica e più di equilibrio quotidiano.