Nessuna conferma ufficiale era arrivata dalla coppia, e questo silenzio sui social aveva alimentato le certezze di chi pensava che il loro amore si fosse concluso definitivamente. Poi però sono arrivate le foto sul lago: Giulia e Pierpaolo insieme, rilassati, con il loro figlio Kian, che a gennaio ha festeggiato il primo compleanno. Un carosello che ha fatto il giro del web in poche ore e spento ogni speculazione.