Giulia Salemi sul lago di Como © Instagram
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scelto il lago di Garda per la loro prima fuga estiva, portando con loro il figlio Kian e, soprattutto, una serie di foto pubblicate sui social che valgono più di qualsiasi smentita. Sorrisi, abbracci e momenti di vita quotidiana in famiglia: il messaggio è chiaro, e i fan lo hanno recepito.
La riacquistata serenità
Nelle ultime settimane la coppia, infatti, era finita al centro di una polemica: voci insistenti su una loro presunta rottura. C'era chi parlava, addirittura, di una "crisi piena", ormai data per certa da voci ritenute attendibili.
Nessuna conferma ufficiale era arrivata dalla coppia, e questo silenzio sui social aveva alimentato le certezze di chi pensava che il loro amore si fosse concluso definitivamente. Poi però sono arrivate le foto sul lago: Giulia e Pierpaolo insieme, rilassati, con il loro figlio Kian, che a gennaio ha festeggiato il primo compleanno. Un carosello che ha fatto il giro del web in poche ore e spento ogni speculazione.
Famiglia e relax
Giulia e Pierpaolo si sono concessi un attimo di pausa dalla vita quotidiana in un magnifico resort sul lago di Garda. Tra gli scatti pubblicati su Instagram, ce n'è uno che colpisce più degli altri: tre mani sovrapposte su un cuscino intrecciato grigio, quelle di Pierpaolo, Giulia e del piccolo Kian. A seguire un selfie di coppia, accompagnato da grandi sorrisi. Ma è lo scatto di Giulia in costume floreale, con Kian in braccio a bordo piscina, a conquistare il web: lei sorridente, lui tra le sue braccia, e le montagne sullo sfondo.
La loro storia
Giulia Salemi, influencer italo-iraniana e conduttrice, e Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 5, durante l'edizione 2020-2021.
Da allora non si sono più separati: nel 2022 hanno iniziato la convivenza a Milano e il 10 gennaio 2025 è nato Kian, il loro primo figlio insieme. Per Pierpaolo è il secondo: è già papà di Leonardo, avuto dalla modella cubana Ariadna Romero.