Giulia Salemi e il confronto con Malgioglio sul treno: "Mi puoi sbloccare su Instagram?"
La conduttrice televisiva ha approfittato di una coincidenza per parlare con il cantautore e appianare alcuni vecchi dissapori
Un incontro casuale sul treno Milano-Roma ha portato alla fine di un blocco su Instagram durato due anni. I protagonisti della vicenda sono Cristiano Malgioglio, 80 anni, e Giulia Salemi, 33 anni, che in passato hanno partecipato alla stessa edizione del "Grande Fratello Vip". Proprio durante l'esperienza al reality show erano nate alcune tensioni tra i due, che avevano spinto il cantautore a bloccare su Instagram la conduttrice televisiva.
Il confronto sul treno
Dopo essersi accorta della presenza di Malgioglio sul suo stesso treno, Salemi si è avvicinata a lui e non ha perso tempo prima di avanzare la sua richiesta: "Mi puoi sbloccare su Instagram? Amore, sono bloccata su Instagram da due anni". Il cantautore non ha nascosto il proprio stupore e ha domandato: "Perché ti ho bloccata?". Salemi, spiazzata dalla risposta, ha ammesso di non averne idea. "Io generalmente blocco quelli che amo, quelli che non amo li lascio liberi", ha poi detto Malgioglio con la sua consueta teatralità, stemperando così la tensione. Salemi ha colto la palla al balzo: "Quindi devo esserne onorata".
Tra problemi tecnici e ironia
Dopo lo scambio di battute, Malgioglio ha deciso di risolvere subito il problema. "Adesso fai una cosa, dato che io non capisco niente con questo cellulare, so mandare a malapena qualche messaggio, te lo do e così potrai sbloccarti da sola". Salemi ha accettato con entusiasmo, contenta di poter tornare a taggare il cantante nelle sue storie.
I vecchi dissapori
La tensione tra Malgioglio e Salemi era nata durante la quinta edizione del "Grande Fratello Vip", quando una nomination di Giulia aveva fatto arrabbiare l'artista, che era arrivato a definirla "falsa" e a criticarla aspramente. Da quel momento in poi c'erano state delle dichiarazioni a distanza e il blocco su Instagram, senza alcun confronto chiarificatore. Ora la risoluzione pacifica, avvenuta solo grazie all'incontro fortuito sul treno.
L'imprevisto
Non solo lo sblocco su Instagram. A fine viaggio c'è stato anche un imprevisto. Una volta arrivati a destinazione, Malgioglio e Salemi si sono trovati di fronte a una porta del vagone che non voleva proprio saperne di aprirsi. "Ci hanno chiusi dentro, zia Malgy!", ha scherzato la conduttrice. Il cantante si è concesso un'esclamazione ironica: "Oh, che paura!". Ha poi dato nuovamente sfoggio della sua tipica teatralità: "Chiamate un meccanico, un idraulico, io devo andare in studio di registrazione. Ci aspettano i programmi televisivi!".
Il lieto fine non si è fatto attendere: dopo qualche minuto il personale tecnico è riuscito a sbloccare la porta, consentendo ai passeggeri di scendere dal treno. Compresi Malgioglio e Salemi.