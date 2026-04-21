Dopo essersi accorta della presenza di Malgioglio sul suo stesso treno, Salemi si è avvicinata a lui e non ha perso tempo prima di avanzare la sua richiesta: "Mi puoi sbloccare su Instagram? Amore, sono bloccata su Instagram da due anni". Il cantautore non ha nascosto il proprio stupore e ha domandato: "Perché ti ho bloccata?". Salemi, spiazzata dalla risposta, ha ammesso di non averne idea. "Io generalmente blocco quelli che amo, quelli che non amo li lascio liberi", ha poi detto Malgioglio con la sua consueta teatralità, stemperando così la tensione. Salemi ha colto la palla al balzo: "Quindi devo esserne onorata".