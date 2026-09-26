Millennial vs boomer: chi sta davvero meglio? Il paradosso della salute

Il problema non sembra essere soltanto la mancanza di informazioni. La ricerca, che ha coinvolto mille persone, di cui 360 millennial tra i 30 e i 45 anni e 640 boomer tra i 65 e i 75, ha evidenziato come il 65% degli intervistati tra i 30 e i 45 anni indica proprio costi, mancanza di tempo e stress mentale tra gli ostacoli principali alla costruzione di uno stile di vita più attento alla salute. È il classico cortocircuito della vita adulta: si sa che bisognerebbe dormire meglio, mangiare bene, fare attività fisica e sottoporsi ai controlli, ma tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani trovare uno spazio concreto per farlo diventa complicato. La prevenzione, insomma, è desiderata ma non sempre sostenibile.