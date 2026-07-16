Altro che dating app, in Finlandia si rimorchia al supermercato

Le app di dating? Per qualcuno sono già da "boomer". In Finlandia i single stanno ripiegando sugli incontri dal vivo e il nuovo Cupido ha le sembianze di un corridoio del supermercato. Niente profili da abbellire, niente foto modificate con filtri: basta prendere un cestino della spesa rosa. L'idea è tanto semplice quanto geniale. Chi sceglie il cestino rosa comunica, senza dire una parola, di essere single e aperto a nuove conoscenze. Un invito implicito che vale solo tra chi espone lo stesso "segnale". A raccontare questa nuova tendenza è stata la content creator Kashivi, che vive in Finlandia, con un video pubblicato su Instagram che ha raggiunto quasi le due milioni di visualizzazioni.