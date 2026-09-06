"Sei proprio di poliestere", la nuova offesa per cui non sapevi di doverti arrabbiare

Non è un gran periodo per il poliestere. Prima ha perso le palestre, con il grande ritorno dei capi che lasciano intravedere il sudore e che fanno sentire un po' Rocky e un po' la Baby di Dirty Dancing. Poi è diventato l'epitome di qualcosa di finto per un'intera generazione o forse due, se decidiamo di scorporare Gen Z e Gen Alpha. D'altra parte la fibra sintetica più usata al mondo deriva direttamente da quella plastica da sempre associata a tutto ciò che non è autentico, a ciò che viene percepito come falso. Forse il suo declino filtrato in primis attraverso gli occhi di TikTok era inevitabile.