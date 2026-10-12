A ciascuno il suo tiramisù: il dessert italiano che fa impazzire il mondo, tra tradizione e colpi di genio

I vincitori - A vincere nella categoria della ricetta originale è stato Marcos Muzzi, apicoltore di San Paolo, in Brasile, chiamato a difendere la versione classica del dolce. Sei ingredienti, nessuna scorciatoia: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao. Perché quando la tradizione è in gara, anche una variazione apparentemente innocua può fare la differenza. Sul fronte creativo, invece, a conquistare il titolo è stato Ciro Tomassini con una preparazione che trasforma il tiramisù in qualcosa di diverso anche alla vista: un alveare dolce, costruito intorno a una composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Una ricetta che gioca con consistenze e sapori, senza rinunciare al dessert da cui tutto ha origine.