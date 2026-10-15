Quelle Barbie sospese tra i Ken, il branco e il patriarcato 3.0

Il meccanismo intrinseco a questa operazione è inquietante e raccapricciante insieme: io mi spoglio, e voi potete scrivere e pensare tutto quello che volete. Libertà per libertà. Il problema è che questo presta il fianco a battute, insulti, doppi sensi, apprezzamenti da bar della stazione del primo Novecento alle 4 del mattino.



A questa idealizzazione - più che mai fuori tempo - e a questa rincorsa spasmodica di uno standard praticamente impossibile da raggiungere consegue uno squilibrio fra desiderio e realtà, fra essere e avere. Nella pratica, i rapporti reali si fanno sempre più sporadici, difficili. E questo accade sia agli uomini sia alle donne.



Nel caso delle donne, però, è più probabile incorrere in un ulteriore rischio. Tanti ragazzi sono così sopraffatti da questa perfezione da arrivare a credersi impotenti, proprio perché la distanza tra schermo e realtà rende spesso inimmaginabile un vero approccio. E da lì parte il tilt: mi piaci troppo, non posso averti - non potrò mai averti - e quindi mi allontano. Mi isolo. È lo stesso meccanismo che, portato all’esasperazione, rischia di diventare: perché allontanarmi quando posso invece prenderti con la forza, maltrattarti, ribaltare la situazione approfittando dell’unica carta di cui dispongo, la forza?



Non è un caso isolato l'episodio avvenuto a Napoli la notte tra sabato e domenica. Un gruppo di ragazzi si avvicina a due ragazze, le infastidisce, le molesta. Lì vicino, però, c’è il padre, che interviene per difenderle. E cosa succede? Viene picchiato finché una gamba non gli finisce sotto un camioncino dell'immondizia che passava di lì. Il fatto che sia successo al Vomero non mi sembra altro che uno scherzo del destino: un luogo che più di molti altri rappresenta la ricchezza, la perfezione, lo status quo di chi sta bene e "se lo può permettere". È un altro accostamento dissonante, come quello tra i Ken che spopolano sui social e il “branco” lupesco, affamato, bestiale che vive la vita vera.



Il risultato di tutto questo? Un nuovo patriarcato, anche in questo caso 3.0, che perde anche la grazia stilnovista del corteggiamento per spingersi all’ossimoro. Un patriarcato che si nutre dei social, dell’idealizzazione, dei modelli irraggiungibili, della lontananza, di tutte quelle Barbie e di tutti quei Ken.

Ditemi voi come fa a nascere l’amore con questi presupposti, ma con commenti gentili e stilnovisti, che non trasudino odio. Ce n’è già troppo di questi tempi.