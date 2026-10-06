Rita, Giuseppe e Silvia, solo per Chiara. Con amore e sottovoce

Sono convinta che il confine tra un’inchiesta che riconosce alla vittima giustizia e la pornografia del dolore sia diventato piuttosto labile. Complice l’intrattenimento che, in ogni sua forma – dai podcast alle serie tv, dai libri ai film –, negli ultimi anni ha scoperto il brivido del true crime e non lo lascia più andare. Tutto bene, lo capisco. Se non fosse, appunto, per il fatto che il true crime è… true. Non è spettacolo, non è tensione narrativa. Ma semplice sublimazione del male.



Ecco il motivo per cui dell’intervista mi hanno colpito tanto le prime parole di Rita, che fa riferimento al numero mostruoso di programmi e canali che parlavano “di Chiara… insomma, di questo caso”. Perché è questo che l’omicidio di Chiara Poggi è diventato: un caso. Da risolvere per ridarle giustizia, certo, ma non si può negare che in questo processo a rimanere soddisfatta e appagata è anche la curiosità di chi vuole sapere come è andata, che cosa è successo, chi è stato. Come se fossimo alla fine una partita a Cluedo, e fosse ora di svelare finalmente colpevole, movente e arma del delitto.