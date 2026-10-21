Da Angelina Jolie a Madonna: viaggio nella villa che racconta un secolo di Hollywood

La villa da sogno - Situata nell'esclusiva enclave di Laughlin Park, a Los Angeles, la residenza è considerata una delle più prestigiose della città. Costruita nel 1913 su progetto dell'architetto B. Cooper Corbett, rappresenta uno dei migliori esempi dello stile "Italianate Revival", con ampi spazi, grandi finestre e dettagli che richiamano le dimore aristocratiche europee del primo Novecento. La proprietà si estende su circa due acri e comprende una casa principale di oltre 11 mila piedi quadrati con sei camere da letto e dieci bagni, oltre a biblioteca, palestra, cantina, dependance per gli ospiti, pool house e tea house, immerse in giardini ricchi di alberi secolari e roseti.