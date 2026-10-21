Da Angelina Jolie a Madonna: viaggio nella villa che racconta un secolo di Hollywood

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Secondo la stampa americana, la regina del pop sarebbe la nuova proprietaria della storica tenuta di Los Feliz. Un gioiello architettonico del 1913 legato alla leggenda del cinema Cecil B. DeMille
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La storica tenuta di Los Feliz appartenuta a Angelina Jolie avrebbe trovato una nuova proprietaria. Secondo diverse ricostruzioni della stampa statunitense, ad acquistare la villa sarebbe stata Madonna per la modica cifra di 24,75 milioni di dollari. La proprietà era stata messa sul mercato per una cifra vicina ai 30 milioni, e a settembre si è conclusa la vendita a un prezzo ribassato.
La villa da sogno - Situata nell'esclusiva enclave di Laughlin Park, a Los Angeles, la residenza è considerata una delle più prestigiose della città. Costruita nel 1913 su progetto dell'architetto B. Cooper Corbett, rappresenta uno dei migliori esempi dello stile "Italianate Revival", con ampi spazi, grandi finestre e dettagli che richiamano le dimore aristocratiche europee del primo Novecento. La proprietà si estende su circa due acri e comprende una casa principale di oltre 11 mila piedi quadrati con sei camere da letto e dieci bagni, oltre a biblioteca, palestra, cantina, dependance per gli ospiti, pool house e tea house, immerse in giardini ricchi di alberi secolari e roseti.
Il legame con la Jolie - Per Angelina Jolie, la villa ha rappresentato molto più di un investimento immobiliare. L'attrice la acquistò nel 2017 per circa 24,5 milioni di dollari, poco dopo la separazione da Brad Pitt, trasformandola nella propria residenza principale e nel luogo in cui crescere i sei figli. Negli anni aveva raccontato di sentirsi legata alla proprietà, ma anche di voler lasciare Los Angeles una volta conclusi gli obblighi legati all'affidamento dei figli più giovani. La decisione di venderla è stata così interpretata da molti come l'inizio di una nuova fase della sua vita.
La storia dell'immobile - A renderla unica è soprattutto la sua storia. Nel 1916 fu acquistata da Cecil B. DeMille, tra i padri fondatori della Hollywood moderna e autore de I dieci comandamenti, che vi abitò fino alla morte. Nel corso degli anni la tenuta è diventata uno degli indirizzi più iconici dell'industria cinematografica americana. Se l'acquisto da parte di Madonna venisse confermato, la villa aggiungerebbe un altro nome leggendario a una storia che da oltre un secolo incrocia cinema, architettura e cultura pop.