Una proprietà che toglie il fiato. Si trova a Los Angeles ed è in cerca di un acquirente disposto a sborsare 400 milioni di dollari. La lussuosa tenuta californiana progettata da Peter Marino e realizzata da Peter McCoy si estende su una superficie di oltre 70.000 piedi quadrati. Per essere costruita nella sua interezza ha richiesto ben dieci anni di lavori (conclusi nel 2018) e 350 milioni di dollari. È un progetto molto complesso, la cui vendita è affidata all'agenzia Beverly Hills Estates e gestita dagli agenti Jack Harris e Michael Fahimian.