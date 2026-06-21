Entrando in certe case si capisce subito che non sono state progettate per impressionare, ma per raccontare una storia. Quella di Cara Delevingne in vendita nel cuore di New York, appartiene a questa categoria rarissima. Non è una semplice residenza di lusso, né uno di quegli appartamenti impeccabili che popolano il mercato immobiliare di Manhattan. È piuttosto un mondo a sé, un luogo che sembra nato dall'incontro tra una fiaba contemporanea, un set cinematografico e il diario personale di una delle personalità più eccentriche della moda internazionale. Affacciata sull'angolo più prestigioso di Gramercy Park, la penthouse dell'attrice britannica è tornata sul mercato per 9,45 milioni di dollari. E guardando gli interni, viene naturale pensare che il valore più grande non siano i metri quadrati, ma l'immaginazione che li ha trasformati.