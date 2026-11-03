Midterm, gli Stati Uniti vanno al voto: banco di prova decisivo per Trump | Il tycoon: "Se la nostra gente va a votare, vinciamo a valanga"

Gli Stati Uniti vanno al voto per le midterm, le elezioni di metà mandato con le quali si rinnova il Congresso. In gioco ci sono i 435 seggi della Camera e un terzo di quelli del Senato (35), in un'elezione che può cambiare gli equilibri americani: il voto dei 250 milioni di cittadini chiamati alle urne, infatti, non impatta sulla tenuta del presidente, Donald Trump, ma ne misura il livello di consenso nel Paese. Gli ultimi sondaggi indicano una possibile onda blu, soprattutto alla Camera, dove i repubblicani controllano 220 seggi, contro 215 democratici. Qui ai dem basterebbe conquistare quattro seggi netti per ottenere la maggioranza. Al Senato la sfida è più complessa: i repubblicani partono da 53 seggi contro i 47 della coalizione democratica, che comprende anche due indipendenti. Per conquistare il controllo dell'aula, i dem devono difendere le proprie posizioni e strappare almeno quattro seggi netti agli avversari. Intanto, il tycoon minaccia: "Diventerò mister Veto se i democratici vincono la maggioranza". E poi esorta gli americani a recarsi alle urne: "Dobbiamo andare a votare. Se la nostra gente va a votare, vinciamo a mani basse".